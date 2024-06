Miramar: Infraccionaron a tres inmobiliarias “no habilitadas”

Continuando con el accionar en combatir la ilegalidad en su profesión, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata constató, mediante “acta notarial”, la existencia de tres inmobiliarias que no contaban con un profesional matriculado al frente de las mismas.

Se trata de las oficinas Cano ubicada en calle 19 No. 1130 y Gordín, en calle 14 No. 1141 y Calle 14 no. 509, en la ciudad de Miramar.

Habiéndose verificado que había oferta de propiedades en sus respectivas vidrieras, se colocaron franjas de “No habilitado para el ejercicio profesional”, tanto en los tres locales como en la cartelería en la vía pública que se pudo localizar.

“Recordamos a toda la población la importancia de contratar con profesionales matriculados en resguardo de su patrimonio. Desde la institución seguimos trabajando en defensa de nuestra profesión y de la comunidad toda”, señalaron desde el Consejo Directivo del Colegio de Martilleros.