Nota de opinión: reconocer al otro *Por Pablo Menéndez

Tiempo de desafío de recuperar “la conversación social” se nos presenta a toda la sociedad, cada uno dentro de su responsabilidades que nos competen debemos dar un paso de amplitud de “reconocer al otro”.

Esta nota de opinión es un intento de recuperar la conversación perdida entre gente que claramente no piensa igual, y esto empieza desde mi persona y la profesión que abrazo hace 14 años, la de informar y brindar mi mirada critica de la realidad que nos interpela a todos.

Cada uno desde su lugar, muchas veces, caemos en la incapacidad de aceptar las opiniones que no coinciden con la de uno, por eso me hago responsable que de mi falta de intolerancia que, seguramente, he tenido ante aquel que piensa distinto.

En algunas oportunidades suele ocurrir que la intolerancia que uno ha tenido es porque quien es nuestro interlocutor de turno, en el pasado la he recibido de parte de esa persona o personas, esto no es justificación alguna, sin embargo es parte de la dificultad que hoy tenemos de recuperar “la conversación social”, entre todos los actores sociales que componen nuestra sociedad.

Es por esta situación es que mi idea de esta postura es hacer una contribución para que recuperar el debate en base de las ideas, que no eludo que puede ser empinado, fuerte pero debe ser con el respeto al otro.

En esto si creo, firmemente, los que agreden y utilizan la violencia verbal son mecanismos eficaces para construir enemigos y generar reacciones en sus redes sociales, y a través de esta toma de posición buscan que derrame hacia una sociedad que promueve y replica este modelo de comunicación.

Ante esta situación quizás lo propuesto, por este cronista, sea más complejo, la de bajar los decibeles y lograr puentes de reconstrucción de un dialogo social, en el cual la centralidad este puesta en el debate de ideas de como mejorar nuestro General Alvarado.

En este camino que uno intenta transitar, afirmando que no nos unen las mismas ideas. Nos unen las diferencias para encontrar soluciones para nuestra sociedad. Ojala que este escrito ayude a asumir el desafío de contribuir el “reconocer al otro” y reparar el puente de comunicación que jamás se debió romper.

Director de elrecado.net