Miramar: Once Unidos festejó sus 61 años

En la noche de ayer, 25 de mayo, el popular equipo del barrio “Carocito”, Once Unidos festejó sus 61 años. Fue en el salon de eventos de “Romeo”, en la ciudad de Miramar.

Once Unidos tuvo su cumpleaños a pleno, en primer lugar durante la tarde del sábado, triunfo frente a su clásico rival, Amigos Unidos, 3 a 2. En un partido vibrante, logró traerse un buena victoria del barrio “Las Flores”.

Durante la noche, de ayer, completó su fiesta, homenajeando y festejando sus 61 años. En un ambiente familiar y con jugadores de los grandes equipos del Once, como los del ´´76, ´´77 y ´´78, que lograron tres títulos consecutivos. Estaban los que integraron ese gran equipo de 1984. Que se mezclaron con los del hoy, contando sus experiencias y anécdotas.

La que fuera presidenta del Once, hasta hace poco tiempo, “Achi” Goméz, expresó en sus redes: “Felicidades para toda la gente que compone esta enorme Institución.” “Legado que nuestros padres nos han dejado, de que un Amor así no tiene explicación. El Club Once Unidos enorme entre los grandes..” demostrando en sus palabras, la pertenencia que logra el equipo “Carocito” para toda su parcialidad.

Once Unidos sigue creciendo ya tiene su cancha en la cual juegan sus divisiones inferiores, con el apoyo de sus dirigentes, jugadores e hinchada a logrado ese gran anhelo.

El “Once” cumplió y lo festejó junto a lo mejor de su club, su gente…