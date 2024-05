“Yo te avisé y vos no me escuchaste”: llegan las facturas de gas con aumentos siderales

Estos días ya están llegando las facturas de gas en los hogares de nuestro distrito, el aumento que se formalizó el 1° de abril de este año, ahora se empieza a reflejar en concreto, en aquellos domicilios que ya están recibiendo la factura.

Los enjuagues de las fórmulas que aplican en los aumentos autorizados por el gobierno nacional, no se entienden para el consumidor, sin embargo cuando llegan las mediciones de lo consumido, ahí si se ven bien claro los aumentos.

Con la llegada de las facturas podemos ver que el costo fijo que hasta hace un mes costaba $ 1.159,-. ahora el mismo se fue a casi $ 11.000,-., si leyó bien, 900 veces más de los que vino hasta abril. Y hay más, el mts3 de gas, estaba en casi $ 20,-. ahora esta en $ 54,-., por ende tenemos un aumento del casi 200% por ciento.

Con estos valores, es fácil dirimir que en los meses de mayor consumo en nuestro distrito, una casa residencial que en promedio, gasta unos 700 mts.3, si multiplicamos por $ 53.,-. los dará unos $ 37.000 pesos más 11.000 de cargo fijo, más los impuestos entre esos el IVA, el promedio de facturación rondará los 65.000,-. por mes.

La realidad es esta, lo demás es confundir, los valores de las facturas de gas, en General Alvarado, se fue a un 1000% de aumento. Lo demás es ocultar la verdad a nuestros vecinos. Cada uno sabrá como hacerse cargo, cuando el jubilado, el asalariado, o un trabajador no puedan abonar las facturas. Como dije hace 6 años, hoy, lamentablemente, lo vuelvo a repetir, “yo te avisé y vos no me escuchaste”.