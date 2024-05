“Cuota Simple”: cuáles son los cambios que llegan con la renovación del programa

Vencía el 31 de mayo, pero se extendió hasta el 31 de diciembre. Se sumaron 6 nuevos rubros y la posibilidad de abonar en 9 y 12 cuotas.

El gobierno nacional confirmó la renovación del programa “Cuota Simple”, que vencía el 31 de mayo, pero estará vigente hasta el 31 de diciembre. Una de las grandes novedades es que a partir de este viernes permitirá abonar en 9 y 12 cuotas con tarjetas de crédito bancarias (hasta ahora sólo se podía en 3 ó 6 cuotas), una medida que busca incentivar los alicaídos niveles de consumo que vienen registrándose en los últimos meses.

Otra de las novedades que figura en la Resolución 69/2024 de la Secretaría de Comercio, publicada este viernes en el Boletín Oficial, es la incorporación de 6 rubros al programa. Uno de ellos es el de materiales para la construcción, un sector que venía reclamando mayor financiación, en gran parte, por el freno de la obra pública. También turismo, que quedó incorporado de forma permanente la semana pasada.

En febrero, cuando se hizo la última actualización, este plan de cuotas tenía una tasa de interés mensual del 5,83%, que representaba un 17,5% para las compras en 3 cuotas o del 35% para los pagos en 6 cuotas. Entonces, la tasa de interés nominal anual (TNA) del programa había bajado del 80% al 70%, mientras ahora se ubica en el 50%. De esta forma, el interés mensual quedaría en 4,16%.

¿Cuánto interés pueden cobrarme?

El gobierno nacional estableció un tope máximo para cada plan de financiamiento. SI bien muchos comercios no cobran interés, hay que tener en cuenta que el máximo recargo que pueden cobrar sobre el precio de contado es el siguiente:

3 cuotas: 7,88%

Si realizás una compra por $10.000 pagarás 3 cuotas de $ 35.959

TNA: 50%

6 cuotas: 16,08%

Si realizás una compra por $10.000 pagarás 6 cuotas de $ 19.347,2

TNA: 50%

9 cuotas: 24,85%

Si realizás una compra por $100.000 pagarás 9 cuotas de $ 13.872,2

TNA: 50,00%

12 cuotas: 34,22%

Si realizás una compra por $100.000 pagarás 12 cuotas de $ 11.184,6

TNA: 50,00%

QUÉ PUEDO COMPRAR CON “CUOTA SIMPLE”

>Línea blanca: incluye aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.

>Indumentaria: comprenden prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, incluye ropa de trabajo, deportiva y de uso diario.

>Calzado y marroquinería: abarcan calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.

>Servicios Educativos: incluye a cursos de idioma, cursos relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades.

>Anteojos y lentes de contacto adquiridos en ópticas que no superen los $97.000.

>Equipamiento médico: abarca equipos de terapia respiratoria, mobiliario, sillas de ruedas y ortopedia. Tope: $ 1.160.000.

>Maquinaria y herramientas: taladros, amoladoras, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadores y morsas.

>Artículos de librería (entre ellos, los útiles escolares), libros y textos escolares;

>Perfumería: productos de cosmética, cuidado personal y perfumes.

>Motos que no superen $ 1.300.000 de valor.

>Tecnología: computadoras, notebooks, tablets, celulares, televisores y monitores.

>Muebles para el hogar; colchones y sommiers.

>Bicicletas, juguetes y juegos de mesa.

>Pequeños electrodomésticos.

>Instrumentos musicales.

>Espectáculos y eventos culturales: obras teatrales y conciertos de artistas nacionales. Tope: $ 62.000.

>Servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar.

>Servicios de preparación para el deporte y gimnasios.

>Servicios de reparación de vehículos automotores y motocicletas.

>Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.

>Kit para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas.

>Turismo: pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje, autos de alquiler, excursiones y actividades recreativas, y productos regionales en territorio nacional.

>Materiales y herramientas para la construcción: arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños, tuberías y sus conectores, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera, tanques, acoples, cuplas, tapones y herramientas de trabajo.

>Servicios de cuidado personal; comprende peluquerías y centros de estética.

>Servicios de organización de eventos y exposiciones comerciales; incluye catering y fotografía.

>Servicios de instalación de alarmas.

>Kit para la conexión a servicios de internet satelital.

>Seguridad electrónica: cámaras de videovigilancia, sistemas de circuito cerrado y monitoreo, instalación de circuitos de seguridad.