Axel Kicillof anunció el pago del fondo municipal: “El Gobierno de la Provincia no se borra”

Junto a unos 90 intendentes peronistas, UCR y vecinalistas- hubo faltazo PRO-, Axel Kicillof firmó la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Municipal. El Intendente Municipal de General Alvarado, Sebastián Ianantuony estuvo el acto que se desarrolló en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.

Axel Kicillof encabezó este lunes en Casa de Gobierno el acto de firma para el pago de la Segunda Cuota del Fondo de Fortalecimiento Municipal- ex FIM- que se distribuye por ley entre los 135 municipios bonaerenses. La ceremonia incluyó a alrededor de 90 intendentes peronistas, de la UCR y vecinalistas y el faltazo de los Jefes Comunales del PRO por considerarlo un acto administrativo.

“Es una ocasión muy importante. Uno podría decir que solamente estamos cumpliendo una ley de nuestra Legislatura – continuidad del FIM- que se discutió en diciembre y aún no sabíamos lo que se venía pero decidimos aplicar de forma premonitoria” sostuvo Kicillof.

“Ha sido peor de lo que se esperaba pero pudimos predecir y generar este fondo . Estamos cumpliendo los compromisos. El gobierno de la provincia no se borra, no deserta, hace respetar el federalismo provincial y que reconoce a los gobierno subnacionales. No debería ser tanto festejo pero sabemos que es un momento en que el gobierno nacional no está cumpliendo el federalismo en lo económico, lo operativo y lo fiscal” lanzó a modo de antítesis con la postura de la gestión de Javier Milei.

Axel Kicillof: “Los 135 intendentes no me piden menos Estado”

En esa dirección, Axel Kicillof lamentó la postura “antifederal” del gobierno de Javier Milei y acusó al Presidente de incumplir con las obligaciones consagradas en la Constitución: “Si el gobierno nacional se dignara a darle a las provincias lo que corresponde ahí estaríamos. Me gustaría que esta misma firma se haga con las provincias” dijo.

Sobre el pago del Fondo Municipal sostuvo que se trata de un “reconocimiento a los gobiernos municipales” ante una “realidad muy dura que se va a agravando en estos meses y que se descarga sobre el primer mostrador que son los gobiernos municipales”

“Estamos ante una situación inédita en la Argentina . Remitirme a la idea de federalismo porque se viene en estos días un pacto, Milei dijo que la coparticipación tenía que dejar de existir. El gobierno nacional sostiene o hace algo que nunca se vio. Piensa que su única responsabilidad en con la macroeconomía, el sector financiero, los grandes capitales o millonarios extranjeros pero parece haber perdido la noción de que tienen responsabilidades con 47 millones de argentinos que habitan las provincias” denunció.

Y sentenció: “No es optativo atender los problemas. Ha cortado fondos de todo tipo. Le recuerdo a Milei que fue votado y juró sobre la Constitución que le impone obligaciones y garante de derechos y no lo está cumpliendo . Exigimos que respeten nuestra legitimidad y nuestro mandato. Los 135 intendentes no me piden menos Estado” subrayó.

Fondo Municipal: Qué intendentes participaron del acto

