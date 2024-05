Federal “A”: Círculo se trajo un valioso empate

Igualó uno a uno en su visita a Sansinena. Perdía 1-0 y alcanzó el empate en el complemento gracias a un tanto convertido por el reaparecido Gastón Comas, quien superó una situación conflictiva con el club y volvió a la titularidad. El equipo otamendino alcanzó la segunda posición del grupo y el próximo sábado a las 15 visitará a Santamarina en Tandil.

Círculo Deportivo consiguió este domingo un valioso empate en calidad de visitante, uno a uno ante Sansinena, en un partido de la séptima fecha de la Zona 1 del Torneo Federal disputado en el estadio de La Armonía de Bahía Blanca. El equipo otamendino volverá a presentarse como visitante en la próxima fecha: el sábado a las 15 en Tandil ante Santamarina.

De Sansinena fue el primer tiempo. Por lo que produjo su flanco izquierdo, por la movilidad de Montini, por su decisión de atacar. Círculo, empujado hacia atrás, se apoyó en la eficiencia de sus dos marcadores centrales, Federico Moreno y Maxi Coronel. Désima también respondió con acierto en el comienzo del partido para desviarle un remate a Durán.

Hasta que a los 34′ el lateral Gonzalo Achares, desde afuera del área, sacó un bombazo de zurda que se metió en el ángulo superior derecho de Désima y desató el festejo local. Era justo.

Círculo, que perdió por lesión a Diego San Julián en la primera parte, reaccionó en el comienzo del complemento. A los 5′ el reaparecido Gastón Comas sacó un remate que rebotó en el travesaño, pero continuó la jugada. Verón sacó un buscapié que cruzó todo el arco y el propio Comas la empujó de zurda en el segundo palo para establecer el 1-1.

El gol enfrió a Sansinena, que ya no pudo ejercer el dominio que había ejercido en la primera parte. Círculo, con paciencia, bien plantado en el fondo y con orden, manejó el partido. Y hacia el final los dos tuvieron chances para ganar. Pero no hubo puntería y no se alteró el empate.