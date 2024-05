Nota de Opinión: Volver a los ´90. Por Pablo Menéndez

Con la sanción de la ley de bases, aprobada ayer por la Cámara de Diputados, este cronista, que tantas veces escribió cuentos sobre el pasado, tan solo hace unos días atrás escribí uno que donde preguntaba que cambiaría uno de su pasado, no me imagine, cuando hice ese cuento, que con esta votación, muchos comenzarían a disipar sus dudas sobre lo que significa volver al pasado.

Por qué me refiero al pasado, tiene sentido, con la media sanción del día de ayer, esta ley es un regreso a los años 90. El autor de esta crónica, ya he pasado por varias décadas y viví plenamente los años 90, Por eso, nada me sorprende en esta ley, al contrario, el autor de esta ley, seguramente que fue al archivo hace 34 años e hizo un clásico copie y pegue, no necesito mucho más.

Todo lo que se votó ayer, ya lo vivimos en Argentina. Privatización, reducción de jubilaciones, reforma laboral, blanquero de capitales, el resto de esta ley no hay un beneficio a los sectores más vulnerables y perjudica y mucho, a la mayoría de los trabajadores en Argentina, un ejemplo lo simplifica todo, con la vuelta de ganancias, esta medida perjudica a más de un 1.100.000 de trabajadores de nuestro país.

Por lo expuesto, esto es una nota de opinión, y no es un editorial político, es mi posición sobre lo que siento, hoy como militante de hace 40 años dentro de la política y del peronismo. Sé que, seguramente, muchos de los que me siguen y leen no estarán de acuerdo con mi opinión sobre la realidad social y política de nuestro país. Si embargo creo que nosotros que vivimos el 76-83 y los 90 y que sabemos muy bien cómo fue el final, debemos comprometernos más en estos tiempos que se avecinan.

Ahora, en el análisis más completo, que es el presente y el futuro. Primero, en este tema tengo que estar de acuerdo con dos personas, el otro es Rodrigo Loredo, un diputado radical cordobés, estoy de acuerdo con él, aunque fue un discurso donde muchos pensamos que votaría en contra y terminó, apoyando la ley, igualmente coincido con él, cuando dice que apoya su voto, porque este programa de gobierno, lo acompañó el 56% de nuestro país, y dentro de ese porcentaje hay una gran mayoría de radicales, porque si no hubiera sido así, las cifras dadas en noviembre pasado, hubieran sido diferentes, por eso estamos más confundidos, los que nos quedamos en el 44%, entonces yo hablaré de este lado del mostrador.

Antes de analizar que nos sucede a ese 44% por ciento, la otra persona que fue coherente, es el presidente Milei, él no mintió, dijo durante toda su campaña lo que haría, siempre propuso un país que el estado no tenia sentido y que la educación pública no su prioridad, que prefiere el sector privado, que los sistemas de salud sean propiedad de las provincias y municipios, para que el gobierno nacional no se responsabilice, defiende el sistema de empresas privadas y que las empresas púbicas deben estar en manos privadas. Todo esto lo plasma en acciones concretas como resultado de su programa de gobierno propuesto en las elecciones, y ahora lo hace efectivo en su gobierno.

Por eso, les aseguro que quienes votaron por Milei sabían por lo que votaban. Entonces, si yo hubiera votado a Milei, no me enojaría por sus acciones, porque si lo acompañé con mi voto es porque creía que ese es el camino. No puedo hacerme el distríado de decir casualmente que no sabía que lo estaba haciendo. La vida me engaño a esta edad, no funciona.

Cuando uno va a votar, tienes que saber muy bien que se le da el voto a alguien que por cuatro años nos gobernara a todos, por eso el que eligió a Miley debe saber bien que él hará lo que dijo en la campaña electoral, le guste o no a la sociedad.

Por eso digo que el representante de Córdoba fue coherente en la votación, el problema está en el otro lado, en nosotros mismos, los que tenemos otra postura y estamos confundidos, hoy los dirigentes que nos representan, deberían tener criterios comunes sobre cómo afrontar los tiempos difíciles que se avecinan en este país.

Porque ahí sí la bala les va a dar a todos, a los que votaron por Milei y a los que no, por eso digo que nosotros, que estamos en otro lado, debemos empezar a pensar, y lo primero es hacernos cargo que si hay un gobierno del tinte que lleva adelante Milei, se debe a una mala gestión en los últimos años y no se ha dado respuesta a nuestro pueblo.

Y para este cronista que hoy opina, este gobierno de Milei existe por la sencilla razón de que no fuimos mejores, al contrario, en la 2019/23 tuvimos un cabildo a cielo abierto donde estábamos más preocupados por marcar las diferencias con el presidente Alberto Fernández, que cómo se le podía hacer aportes positivos.

Este militante/cronista se preocupa por lo que está sucediendo dentro de lo que es el espacio del peronismo, desconcertado, donde hace poco tiempo hemos visto, una vez más las internas y más internas, de todos los sectores, pero principalmente con la figura de kicillof, en el cual también se le sumo o no, el discurso de Cristina Fernández, dónde tuvo algunos aciertos, pero también tuvo muchos fallos, porque ya que si ella veía que algunas cuestiones que eran bajo su gobierno no estaban funcionando bien, la pregunta es porque no fueron cambiadas en su momento, ahora con el diario el lunes no sirve.

Pero qué lo que también me preocupa y mucho. es que este tipo de internas, termina de arriba hacia abajo, por eso este este cronista que tiene una militancia de 40 años me siento totalmente identificado con la figura de Antonio Cafiero, que en su momento tuvo una grandeza que hoy le está faltando a muchos dirigentes, él sí que no se subió en el pony del triunfo y albergó a todos sabiendo bien que él podía ser el conductor y tan es así que brindó una interna que es histórica dentro del peronismo en 1988 y en el cual él, terminó perdiendo cuando Cafiero, tranquilamente podría haber sido único candidato a presidente, como se viene haciendo habitualmente en los últimos años en el peronismo.

Antonio Cafiero, en ese momento, entendió que la democracia interna iba a mejorar y tuvo razón. Luego Menem hizo con un discurso en campaña para después cambiar totalmente al asumir, por esta acción política también los 90 queda grabado en la memoria de muchos.

Igualmente, quiero retomar y analizar esto de lo que está sucediendo hoy, en la actualidad, la gente la va a pasar mal y cuando hablo de gente no hablo abstracto, hablo de los trabajadores que trabajan todos los días en general Alvarado, me dirijo a los que están al pie del cañón y que van a pagar las consecuencias de las tarifas, de los recortes de las reformas laborales, de las nuevas jubilaciones que no van a ser tan jubilaciones, y sigue la lista.

Por eso digo que los dirigentes tienen que estar a la altura en este momento, dejarse de jugar a las internas a ver quién es el que la tiene más larga y ponerse a trabajar, con un solo objetivo el de estar al lado de nuestra gente. En este 1° de Mayo, que debe ser una fecha de reflexión por todo lo que sucede, quisiera poner mi grano de arena desde este lugar aunque muchos de los mis seguidores no coinciden y los que si coincidimos empecemos a encontrar un camino para que volvamos a recuperar la bandera de lo colectivo sobre lo individual.

Ya que estamos, en eso de volver para atrás, habló de esas construcciones colectivas en los partidos políticos con sentido de pertenencia con coherencia política y sobre todo el interés común, dejando de lado los celos, las vanidades, el creernos que si yo no estoy ahí no sirve, sentirnos que somos un jugador más en la cancha, y no pensar que la pelota la tengo que tener yo, para demostrar que sé jugar.

Este es mi deseo y a mis 60 años ya doblé la curva, como diría mi padre, sin embargo todavía quiero dar mi batalla, y para lograrlo retomo la línea de Antonio Cafiero, el peronismo necesita encontrar su norte, dejar los dimes y diretes, y empezar a reconstruir una línea de conducción que se vuelva a “enamorar” a nuestra gente.