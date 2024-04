El bullrichismo se rearma en General Alvarado: “tendremos que trabajar mucho de cara al 2025”

Carlos Sandoval quien fuera el coordinador del bullrichismo en la ultima campaña electoral, en General Alvarado, se entrevistó con nuestro portal.

¿Cómo continúa el sector de Patricia Bullrich en nuestro distrito?

Bueno, como sabrán Patricia esta incorporada al Gobierno Nacional como Ministra de Seguridad. La idea ir viendo como nos reacomodamos a esta nueva realidad política que tiene nuestros espacio desde el 10 de diciembre de 2023. Asimismo, les recuerdo que nosotros, en General Alvarado, hemos fiscalizado en la segunda vuelta para Javier Milei.

Más adelante afirmó. el dirigente Carlos Sandoval: “Hoy el bullrichismo esta disperso en Alvarado. El ultimo cierre de lista, sinceramente, fue muy conflictivo, nos encontramos con muchos egos, sumado a la incorporación del radicalismo. Desde mi punto de vista, el candidato Honores, que representó a nuestro sector, ya estaba grande, quizás de otra época. Nuestra idea original, y que la transmití a nuestra conductora, era que toda la oposición apoyara a un candidato joven que ya estaba instalado, sin embargo como siempre la mezquindad pudo mas. Esto no es la primera vez que se lo hacen, al ex Candidato del Pro Joaquín Sánchez Charro, siempre que puedan, no lo van a dejar pasar. Los radicales fueron coparticipes en los 20 años de la situación en la cual se encuentra General Alvarado”.

“En cuanto al futuro, seguimos en contacto con la gente de Patricia Bullrich en la 5ta y en Provincia (también tengo contactos estrechos en Caba que nos comentan como van las cosas), quienes organizan el armado de cara al 2025.” expresó Sandoval.

“Creo que la experiencia nos da un saldo positivo, tenemos dirigentes jóvenes que estuvieron en el espacio y tienen mucha proyección, Adrián Romero, Sebastián Spezia, Martin Iglesias, Vera Siquier, hoy cada uno de ellos esta construyendo por su lado, a mi no me parece mal, que vayan buscando sus lugares dentro de lo que hoy ellos creen y quieren para nuestro distrito”. agregó, el dirigente del bullrichismo.

Sobre como ven a otros jóvenes de otros espacios, Sandoval no dudó en declarar: “hay otros jóvenes muy promisorios de otros espacios y de otros Partidos, Joaquín Isaia. El concejal Besteiro, Juan (Copita) Lopez, que finalizó su mandato de concejal” “En esto el oficialismo es mas pillo, nunca te repiten los nombres para concejales.” manifestó, Sandoval.

Sobre si tiene contacto con la gente de LLA de General Alvarado

“Si, mantengo contactos con Martínez de Vedia, que es el referente de ese espacio. Ellos ahora tienen un concejal, creo que están trabajando bien, aparte tienen al Gobierno Nacional, depende de su muñeca política, que den el salto cuantitativo. En cuanto a nosotros tendremos que trabajar mucho, no cometer los errores que hemos tenido y ver después como se acomodan los melones, no descartó que confluyamos en un mismo esquema electoral de cara al 2025.”

¿Cómo ves a Miramar en particular y General Alvarado en general?

“A Miramar la veo definitivamente mal, ya van muchos años con la misma gente, con respecto a las otras localidades, los caminos rurales calamitosos, falta infraestructura, falta ingenio para lograr que vengan empresas, inversores, en servicios hay una gran carencia.”

“El oficialismo ya demostró hasta donde llega. La cuestión es la oposición, hay una incapacidad notable, en las listas que se presentan, te das cuenta, son siempre los mismo. Hay concejales que fueron reelectos varias veces, incluso hay quien fue 3 veces. Si hasta un matrimonio pusieron (ni el Gobernador de Formosa, Gildo Insfran se animo a tanto), entonces a partir de esa mezquindad como se hace para generar una alternativa, para originar confianza con los vecinos, es imposible y si no explícame como en 20 años no pudieron” reflejó, Carlos Sandoval.

Por último, en que rol te ubicas de cara al 2025-27

“La política es mi pasión, seguramente tratando de ayudar y aportar mi experiencia junto a las ideas que uno puede ir expresando en los todos los espacios que soy convocado.”

“Hay mucho por hacer y veo mucha gente joven que se quiere involucrar, creo, firmemente, es tiempo de ellos, de los jóvenes y nuestro distrito necesita de ellos, para crecer y salir del estancamiento de una vez por todas” finalizó, el dirigente del bullrichismo en General Alvarado.