Para el concejal Mespulet de LLA, “las empresas privadas si son del pueblo”

La expresión, casi insólita, fue dicha en una nueva sesión ordinaria en el H. Concejo Deliberante de General Alvarado. Uriel Mespulet, concejal de LLA, expresó: ” las empresas privadas si son del pueblo”.

En el debate de apoyo al proyecto de resolución por la no privatización del Banco Nación, pidió la palabra el concejal de LLA, para manifestar su voto negativo al proyecto, y afirmó: ” las empresas públicas no son del pueblo, ni de los ciudadanos, sino de los políticos” ” En cambio las empresas privadas si son del pueblo, porque si no las necesitas desaparecen.” Finalizó su exposición, el concejal Mespulet.