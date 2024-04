Cómo sigue el tiempo en Miramar y la región

Lo que vendrá, según detallaron desde el Servicio Meteorológico Nacional, será un miércoles 17 de abril con una máxima de 20 grados y una mínima de 13. De todas maneras, lo más importante es que los vientos de importantes velocidades continuarán, más allá del fin del alerta.

Según detalló la entidad en su sitio web, no bajarán de los 40 kilómetros por hora y podrían llegar a soplar ráfagas de hasta 60. No obstante, no se anticipan lluvias hasta incluso asomará el sol durante el mediodía, cuando el cielo estará parcialmente nublado.

El resto de los días tendrán tiempo bueno hasta llegar al fin de semana donde espera un clima primaveral. El jueves habrá una máxima de 20 y una mínima baja, de 9 grados, aunque habrá sol.

El viernes tendremos 16 y 11 respectivamente, con cielo nublado. El sábado y el domingo habrá máximas de 22 grados con cielo parcialmente nublado y vientos leves. Un clima ideal para que marplatenses y visitantes aprovechen el descanso.