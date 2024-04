Desempolvando escritos de la adolescencia: “No te encontré”.

*Por Pablo Menéndez.- Este escrito, no sé si es un poema, poesía, o prosa, lo que si estoy seguro que lo escribí el 17 de junio de 1979, a los 15 años y lo comparto con todos uds, lo había intitulado “No te encontré”.

“Quizás nunca te encuentre o nunca te encontraré pero lo que jamás encontré fue como decirte “te quiero”.

Te quiero sin embargo no encontré amor en vos, o no me gane ese amor que tienes para mí y si fue así fue no decirte lo que yo sentía.

Te quiero pero no encontré ese amor y vos no encontraste un amor para mí.

Te sigo queriendo aunque no encuentre ese amor para vos, mientras tu amor tiene otros horizontes.

Cuando encuentre ese amor te lo diré, así sabrás que mi corazón late por vos

Mientras tanto sigamos recorriendo nuestros caminos, pero te aseguro que eres mi amor y mi vida.”