Despidos, estado desguazado, cierres de medios oficiales y todavía repiten “No la ven”

La incoherencia entre palabras y hechos o entre el discurso y la subjetividad es la marca de la palabra hegemónica del actual gobierno. Estos últimos días, hasta con cierto macabro, anuncian desde Casa Rosada, despidos sin medir consecuencias, desguazan al estado, ya no le alcanza con la motosierra, son bombas de neutrones y suman a cierres de medios como Telám, TV Pública y van por más. Esto ya se vivió y se sabe el final de esta película.

“No la ven” dicen desde el Gobierno Nacional con una soberbia que asusta. En cambio, si “se ve”, como no ver, la cantidad de despidos donde han dejado en la calle a trabajadores y trabajadoras con 15, 20 o 10 años en sus puestos. Claro que si se ve, la eliminación del Fondo Incentivo Docente, dejando a la deriva a la educación pública, ya lo habían hecho con las universidades y los fondos congelados, ahora van por el fondo incentivo. Si hay algo que en la historia es irrefutable es que uno de los pilares de la movilidad social ascendente, eso es la educación pública.

Hablan de que licuaron las jubilaciones, mentira, las trituraron, todo en nombre de un falso superávit fiscal, que justamente es para los mercados, lo que ganan siempre. Mientras tanto, los que le piden que pongan el hombro, se encuentran que los precios en los almacenes y super no paran de subir, que las tarifas se irán vaya a saber a que valores, los combustibles siguen su escalada, ni hablar de servicios públicos como los celulares, las empresas de internet, los sistemas de cable, todos sin regular y así son sus valores. Para muestra alcanza un botón, las tarifas de celulares se han triplicado en dos meses.

Esto es solo un resumen, todos pueden ver y seguir sumando a esta lista. Por eso, mi mirada es más hacia la oposición, que al gobierno que ya demostró en más de 100 días que no tiene sensibilidad y están convencidos de que es el camino. Están en otro mundo la oposición, que le pasa al peronismo, donde esta su rebeldía y defensa a los más vulnerables, bien gracias. Los radicales, exceptuando, algunos dirigentes, han entregado las banderas de Alem, Irigoyen, Illia, Alfonsín, a una derecha primero, y ahora un gobierno que encima los detesta.

Y así estamos, huérfanos y en manos de un gobierno que se va a cargar el país, lo digo hoy, 30 de marzo de 2024, espero equivocarme, y arrepentirme de mi análisis. Sin embargo por historia vivida y escrita, por mi visión de la política de estado y por analizar todo lo que se viene, aseguro hoy, que esto no tiene un buen final para los mismos de siempre, que son los hogares de clase media, los trabajadores y trabajadores, los jubilados, los docentes, las Pymes, los comercios, las empresas familiares, sigue la lista de los que en un tiempo no muy lejano pagaremos las consecuencias de un gobierno que lo único que le interesa es “vender” un ajuste en nombre de un futuro mejor.

Este cronista, no se va a quedar esperando a “que a cada chancho le llegue su San Martín” y mucho menos esperare al día del juicio final. Lo que sí será inevitable que muchos no quieren ver la realidad, pero como como dijo el gran Discépolo: “¡ Mirá! ¡Yo puedo negar todo! ¡Vos podes negar todo! ¡Todos podemos negar todo! Pero hay algo que no se puede negar: la evidencia. Y vos sabés que es la evidencia: la evidencia es lo que está ahí, lo que te hace señas para que lo veas, lo que te grita para que lo oigas..” Sigan negando, igual la evidencia esta ahí.