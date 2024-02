Sebastián Ianantuony, intendente de General Alvarado, dio detalles en Radio Brisas de la ciudad de Mar del Plata del encuentro que jefes comunales de la provincia y de todo el país nucleados en la FAM (Federación Argentina de Municipios) mantuvieron ayer para analizar cuestiones que tienen en común.

“Lo que nos preocupa principalmente es el acceso a los alimentos, la salud, el transporte y la educación”, sintetizó el Jefe Comunal de General Alvarado

En tal sentido, explicó que participó del encuentro el titular de la Dirección de Escuelas bonaerenses, Alberto Sileoni, quien remarcó que la situación es compleja desde el momento que el Gobierno nacional decidió cortar el envío de tres fondos: el fondo compensador, el fondo de conectividad y el fondo de infraestructura.

“La situación es extrema y se plantea un escenario complejo para el inicio de clases”, subrayó.

“Estamos viendo cómo la quita de subsidios viene impactando. El boleto de Mar del Plata a Miramar pasó de 2000 a 3600 pesos. Ya veníamos observando este tema y por eso compramos combis para sostener las trayectorias formativas de pibes y pibas que van a estudiar a Mar del Plata”, sostuvo, Ianantuony

En ese orden, indicó la complejidad tanto alquilar un departamento en Mar del Plata como ir y venir entre ambas ciudades: “Ya 2500 pesos el pasaje significaban 100 mil pesos por mes. Es una locura. ¿Cuánto tiene que ganar una familia para que su hijo reciba una educación superior”. se preguntó el intendente municipal de nuestro distrito.

“Esto es un golpe durísimo familias que necesiten trasladarse para estudiar trabajar o incluso por salud. Mucha gente me escribe por dificultades para seguir los tratamientos por la cuestión del transporte”, consideró.

Ianantuony precisó que en el encuentro se acordó acompañar a los gobernadores en la vía judicial para acceder a los fondos.

“Tuvimos reuniones con funcionarios de Infraestructura y ellos hablan de no hacer política. Lo que no entienden es que no perjudican a un partido, sino a la gente”, dijo.

La preocupación por IOMA

Consultado respecto a la obra social de la provincia, subrayó que “es preocupante la situación que atravesamos. El incremento de las prepagas lleva a un stress del sistema público y en ese contexto no logramos tener respuesta de la obra social del estado provincial. Estamos peticionando para que la situación se pueda regularizar. Tenemos empleados provinciales y municipales que nos están pidiendo respuesta. Necesitamos garantizar el acceso a la salud de nuestros trabajadores, docentes y policías”.

“Todos los sistemas entran en un stress y no hay perspectiva positiva hacia adelante. Espero que haya una respuesta pronta”, completó. (fuente Infobrisas.com)