Cuenta regresiva para “Isoca Festival”, el gran evento del verano en San Cayetano: estará presente Miranda Sotelo

Con organización de la banda “El Plan de la Mariposa”, el “Isoca Festival” se realizará del 26 al 28 de enero en el club Dannevirke y ha sido declarado de interés cultural. En el escenario principal estará la cantante de Miramar, Miranda Sotelo.

Cada vez está más cerca el que se podría denominar como el festival de música más importante de la región. El “Isoca” inicia la cuenta regresiva para volver al predio sancayetanense del Club Dannevirke entre los próximos 26 y 28 de enero, organizado por la banda local El Plan de la Mariposa y con invitados de lujo para esta edición.

La quinta puesta en marcha de este evento, que comenzó en la casa de los hermanos Andersen, cerquita de la ribera del Río Quequén, promete tres días de talleres, acampe, mucha música y hasta un show de comedia de primer nivel.

Obviamente El Plan, y también La Bomba de Tiempo, encabezan un line up que está conformado por artistas como Pedro Pastor, Feli Colina, Manu Martínez, Joaquín del Mundo o Edu Schmidt, pero que también tiene bandazas del estilo de Todo Aparenta Normal, Un Muerto Más, la miramarense Miranda Sotelo o Guachos of the Pampa; además del desparpajo de Nicolás de Tracy.

Además, de la oferta musical, y como siempre, el Festival Isoca cuenta este año con un largo listado de talleres: emprendimientos sustentables, astrología, ajedrez, compostaje, jardinería, danza, crochet, slackline, elabroación de cerveza, acroyogsa, meditación y un montón de otras artes se cruzarán el próximo fin de semana para regalar a los asistentes una experiencia completa.

“Nos vemos el 26, 27 y 28 de enero! Se vienen tres días de acampe, talleres y mucha música en vivo!”, postearon los chicos de El Plan en sus redes, esperando contar con el apoyo habitual de la zona y muchas gente que viene desde distintos, y alejados, lugares del país.