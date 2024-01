No todos los caminos conducen a “Miramar” *Por Pablo Menéndez

Un posteo en X alertó en esta madrugada: “Si van para Miramar o van de Miramar a Mar del Plata eviten la ruta 11 porque a un genio se le ocurrió hacer una fiesta multitudinaria en un predio al que solo se accede por la ruta. Hace 30 minutos a paso de oruga”. Esto ya se volvió moneda corriente por la ruta 11, Mar del Plata “secuestra” en forma sistemática todas la rutas que conducen a Miramar. Esta situación crítica debe tomar cartas en el asunto la Pcia de Bs As, porque de seguir así nuestra ciudad va a quedar reducida a solo a la ruta 88.

Para el Intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, la zona sur de la ciudad que él conduce, no le da relevancia, solo se preocupó cuando se enteró que 140 has del estado nacional, cerca de el Marquesado, podría pasar a manos de una ONG que planeaba agricultura orgánica. Mientras tanto, todas las urgencias de la zona desde El Alfar hasta San Eduardo del Mar llámese salud; seguridad tanto policial como vial; servicios públicos; transportes, para el ejecutivo de Mar del Plata no es prioridad.

Por esa mirada de los que gobiernan Mar del Plata, es que Miramar empieza a ser afectado, si hablamos de las rutas que conducen a nuestra ciudad, puedo afirmar que un viaje por ruta 11 en auto hasta hace unos años atrás podría uno tardar unos 20 minutos llegar al faro que se encuentra en zona sur de Mar del Plata. Hoy, sin miedo a equivocarme con un tránsito fluido, se tarda unos 40 minutos, y si hay una fiesta en los balnearios de esa zona marplatense, olvidarse de poder llegar a Miramar.

Mar del Plata para su conveniencia en el horario pico de la salida de las playas, desvía los autos que van a Miramar, así se informaba hace pocos días atrás “cada tarde de 17 a 21 estará prohibida la circulación en sentido centro-sur entre la rotonda del Faro y el acceso al Barrio San Jacinto (calle 431). Es decir, en ese tramo la ruta se volverá “doble mano” para agilizar el tránsito. En cambio, como suele suceder, para quienes circulen desde el centro hacia el sur por la costa deberán tomar la Calle 14, es decir, la colectora.”. La solución ya estaba desde el año 1980, lo que se llama Paraje la Paloma o camino al Griego, sin embargo que sucedió, simple negocios más negocios, barrios privados se instalaron en el trayecto de Edison hacia el Griego, total las vías de comunicación ya estaban ya hechas y Mar del Plata no le exigió a las empresas constructoras hacer carriles adicionales y hoy ese desvío ya es imposible para los miramarenses utilizarlo, se tarda una eternidad desde Mario Bravo y Edison hasta la curva que conduce al Paraje la Paloma.

Pero esto no termina aquí, se hace en el 1996 el camino viejo de Miramar hasta Mar del Plata, primero quiero poner el basural en Cuatro Tranqueras, gracias a la movilización del 2004 se logró que no se instalara. Igualmente hay un tramo que hoy se esta finalizado la circunvalación, que es prioridad para los camiones de residuos de Mar del Plata, esperemos que sea cuidado por la ciudad vecina, ya que anteriormente el tramo que llega hasta el basural de Mar del Plata, lo arreglaba la provincia, y esto lo destruía en poco tiempo.

Es hora de que todos los que vivimos en Miramar y en General Alvarado, desde el lugar que nos toque defendamos nuestros intereses, sin importar la pertenencia política, porque este mal manejo de Montenegro de la zona sur de su ciudad, nos perjudica a todos y levantar nuestra voz es ahora, porque si no lo hacemos, en un tiempo no tan lejano será tarde!

*Director elrecado.net. miramar. buenos aires. argentina