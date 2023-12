Ianantuony y el ajuste a la obra pública: “Son expresiones de puro voluntarismo, que después no se concretan”

Así lo expresó el jefe comunal de General Alvarado, al marcar su postura frente a la incertidumbre que se abrió tras algunas expresiones de Milei tras resultar electo presidente.

El intendente de nuestro distrito, Sebastián Ianantuony, que seguirá al frente del Ejecutivo municipal por cuatros años más se refirió a la expectativas futuras, en el marco del nuevo escenario político que se abre con el gobierno libertario a punto de comenzar.

Al abordar los objetivos próximos para el distrito, el referente del Frente Renovador agradeció, en principio, a la comunidad “que ha renovado su esperanza y confianza sobre mí persona”, y explicó en diálogo con el sitio digital de noticias PROVINCIA NOTICIAS que “los desafíos son a los que nos comprometimos, ya que fuimos la única fuerza política que presentó una plataforma de 26 puntos”.

“La gente sabe que en la gestión que cierra se cumplieron todos los objetivos, con lo cual todo lo vinculado a la generación de trabajo, salud y educación son marca característica de la gestión”, añadió.

En tanto, apelando al nuevo panorama político que se abre con la llegada de la Libertad Avanza al poder remarcó que “es lo que vamos a seguir trabajando y vamos a dar las peleas que haya que dar para terminar lo que está ya iniciado, y dar los debates y las gestiones donde haya que darlo para poder cumplir con este compromiso que tomamos con la comunidad”.

Asimismo, Ianantuony indicó que “estamos en la víspera de una temporada que esperemos que se a buena por el bien de todos, ya que el turismo es una parte importa de la economía, ya que genera y dinamiza toda la actividad local. En términos agrícolas se espera que vamos a tener un gran año, con lo cual vamos a seguir acompañando estos procesos, seguir generando lo que es industria, servicios y tecnología, y potenciando todo aquello que hace al día a día de la comunidad”.

Al hacer un análisis sobre el escenario político que se abre a partir del 10 de diciembre en provincia con la continuidad de Axel Kicillof como a nivel nacional con la asunción del gobierno libertario y su impacto en la relación con el municipio, el dirigente massista explicó que “respecto a la Provincia ha sido muy bueno y asumimos que seguirá así, Axel ha visitado muchísimas veces la ciudad de Miramar, pero gran parte de la transformación que ha tenido General Alvarado en este periodo ha sido por la mirada que tuvo el Gobernador, así que estamos confiados en que eso siga así”.

“Con respecto a lo nacional habíamos construido un vínculo con todos los ministros con el propio presidente que también visitó la ciudad, y ahora esos vínculos se van a modificar, habrá que reconstruirlos. Estamos confiados en que la mirada puesta en el bienestar de la personas vamos a poder arribar a los consensos y a las necesidades que tienen cada una de las comunidades. Este es el desafío, el camino es incierto pero lo vamos a empezar a desandar a partir del próximo 10 de diciembre”, agregó.

En cuanto a la preocupación que despertó entre los intendentes el anuncio de Javier Milei aseverando que “dinero para obras no hay”, el Jefe Comunal comentó que “en términos generales, los más añosos en la gestión me han dicho que salvo en este periodo y quizás en otro no hace tanto hubo la posibilidad de establecer obra pública nacional y atiende a grande volúmenes de obras muy importantes pero entendemos que eso ya no va a estar”.

“Como decíamos parte de la transformación ha tenido que ver con la obra pública provincial, lo cual está garantizado por ley, por lo que era el Fondo de Infraestructura Municipal ahora llamado Municipios a la Obra. Así que entendemos que muchas de las cosas que vamos a poder seguir conquistando van a estar vinculadas a eso,”, añadió.

Ante dicha situación, Ianantuony consideró “con respecto a lo nacional iremos desandando porque vimos que a pesar de muchos dichos son expresiones de puro voluntarismo y que después no se tramitan en la materialidad, no se concretan. Entendemos que a través de las declaraciones se ha expresado una línea de trabajo un concepto de la política del nuevo gobierno nacional, pero la realidad la vamos a ir transitando resolución a resolución, decreto a decreto, y viendo cómo se va configurando este nuevo gobierno y cuáles son las intenciones de llevar adelante su propia política publica.( Fuente https://provincianoticias.com.ar/)