Javier Milei reafirmó que parará la obra pública: peligra más de 660.000 puestos de trabajo

Javier Milei afirmó que parará la obra pública y la pasará al sector privado. También dijo que “los intendentes tendrán que buscar la forma de financiarla”. Entra en peligro más de 660.000 puestos de trabajo..

El presidente electo, Javier Milei, brindó una entrevista en NEURA al periodista Alejandro Fantino y habló sobre la obra pública. Confirmó que pasarán al sector privado y que “los intendentes tendrán que buscar la forma de como financiarla”.

Tras ser el candidato más votado en el balotaje del domingo, Milei había ratificado su postura de privatizar YPF y los medios de comunicación estatales. Ahora, volvió a confirmar que el Estado no seguirá financiando la obra pública.

Tras ser consultado sobre las obras públicas que ya están licitadas, el líder de La Libertad Avanza afirmó que “No tenemos plata, con lo cual, esas obras pueden ser entregadas al sector privado“. Además, dijo que los intendentes deberán “buscar la forma de financiarlo porque no hay plata”.

“Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes“, justificó, y ratificó que “el equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro, que me gasta más, lo echo“.

Estas declaraciones van en contraposición con los datos que arrojó el Ministerio de Obras Públicas: en lo que va de gestión, el ministerio que conduce Gabriel Katopodis finalizó 4.434 obras públicas en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según precisaron, a través de una inversión de $782.605 millones, las obras se finalizaron en las 23 provincias y CABA y permitieron alcanzar los 100% municipios del país. (fuente infocielo.com)