En este balotaje: Elijo creer

*Por Pablo Menéndez.- El domingo, en el ballotage, elegiremos mucho más que un gobierno: optaremos entre más o menos democracia.

Hace justo un mes, decía desde mi posición en las elecciones que el candidato Milei, era un claro ejemplo de decir mensajes mesiánicos y querer resolver problemas concretos de nuestro país, eliminando sin argumentos sólidos sectores del estado, a esto se le sumó en el último debate la reivindicación de la figura de Margaret Hilda Thatcher, con todo lo que significa en la triste historia de nuestro país con la orden de derribar el Crucero “Gral. Belgrano”.

Es en esta oportunidad que por una vez, debemos preguntarnos como sociedad, en serio se cree que solucionar los inconvenientes de un país, con una motosierra en la mano, como la que él pregona, o expulsando por la ventana a la salud pública, a la educación, a la obra pública. Es para reflexionar, que queremos como país, yo hace tiempo que elegí que la Argentina necesita menos gritos y más acciones concretas en las dificultades.

Frente a la convicción de que, justo cuando batía el récord de 40 años de vigencia ininterrumpida, la democracia argentina se encontraba bajo ataque, tomé una decisión: de fijar mi posición editorial explícita en favor de la construcción de un amplio acuerdo democrático, una suerte de dique que frenara el avance de una fuerza basada en la violencia, la intolerancia y la discriminación; que niega los crímenes atroces de la dictadura genocida; que promete aplicar un ajuste feroz sobre una población que sufre condiciones históricas de vulnerabilidad y propone dinamitar el Estado para dejarnos a merced de un mercado libre de toda regulación.

Hoy no es tiempo de neutralidad, siempre he tenido claro que para ser creíble en un medio debe ser honesto con sus lectores y seguidores, esa premisa la he tratado de llevarle desde que se creó elrecado.net y hoy, a cuatro días de una de las elecciones más transcendente de la historia política argentina, me guía mi historia, mis convicciones, los valores que intento transmitirles a mis hijos y mi deseo de que ellos puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad, en pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, al amparo de un Estado solidario que los cuide y los aliente a ser generosos con sus pares, sobre todo con quienes sufren y necesitan de nuestra empatía. Porque no hay realización individual sin realización colectiva. En definitiva, de eso se trata. Por estas razones que esgrimo, este domingo Elijo Creer. Este domingo, yo voto a Massa.