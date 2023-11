Según Amadeo: “Milei aceptó eso. Si no le hubiera dicho a Macri y a Patricia ‘vayanse a la miércoles’

El ex diputado PRO Eduardo Amadeo reveló que hubo 12 condiciones para el acuerdo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei.

Pese a que el candidato de La Libertad Avanza aseguró que el apoyo que consiguió por parte de Mauricio Macri y Patricia Bullrich fue “incondicional”, desde el PRO confirmaron que hubo una propuesta con 12 puntos de condiciones políticas para el acuerdo, y advierten que Javier Milei “no tiene votos” para llevar adelante su plan motosierra de dinamitar el Banco Central, dolarizar la economía y privatizar la educación y la salud.

“El martes nosotros presentamos una lista de 12 puntos donde todas las preguntas están contestadas”, confirmó el ex diputado PRO Eduardo Amadeo en una entrevista en la radio Futurock. “Nosotros presentamos una hoja de papel donde hay 12 puntos, donde hablamos de los órganos, de la educación pública de calidad. Y ese es nuestro punto. Detrás de eso vienen los 40 o 50 diputados que tenemos nosotros”, refrendó.

Días atrás, el candidato libertario había dicho en una entrevista con Radio Mitre que en la reunión cara a cara que mantuvo con Macri y Bullrich hubo “un pedido de disculpas mutuo” por los cruces durante la campaña de cara a las elecciones, y un apoyo incondicional de los halcones PRO hacia su persona.

“Tanto la señora Bullrich como el presidente Macri han tenido un gesto de grandeza pero sobre todo humildad. Tengo que reconocer la grandeza de acompañar incondicionalmente”, manifestó Milei, quien también señaló que su plataforma se mantiene intacta.

Sin embargo, desde el PRO desmienten que pueda llevar adelante las propuestas que quiera. “No tiene votos, no lo puede hacer”, advirtió Amadeo y puso como ejemplo que si el libertario dice “‘voy a declararle la guerra al Uruguay’, no puede declararle la guerra al Uruguay. No tiene los votos”.

En ese sentido, explicó que la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza “va a ser como una coalición a la europea”. “Hay coaliciones que se arman y que luego discuten en el Congreso el camino político. Ésto va a ser así. Si Milei dice que va a dolarizar y no hay capacidad técnica y financiera para hacerlo no se va a dolarizar. Pero vamos a poder discutir otro camino más ordenado para salir del pozo en el que estamos”, dijo Amadeo.

Y concluyó: “Milei aceptó eso. Si no le hubiera dicho a Macri y a Patricia ‘vayanse a la miércoles’. O sea, Milei aceptó que nosotros no estemos de acuerdo con eso”, en relación a la privatización de la educación, la salud, la venta de órganos y otras cuestionables propuestas. De esa manera, toda la plataforma electoral que había prometido el candidato libertario quedará echada por tierra si finalmente es electo presidente. (Fuente Infocielo.com)