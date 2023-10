Macri: “Con Milei tenemos todas las incertidumbres, no lo conocemos, nunca gobernó”

El ex presidente dijo que el libertario “ganó la interna del cambio”. Además culpó a Larreta por la derrota de Juntos y dijo que no ganaron porque él no fue candidato.

Mauricio Macri volvió a defender su acuerdo con Javier Milei pero dijo que con el libertario “tenemos todas las incertidumbres, no lo conocemos, nunca gobernó”.

El ex presidente volvió a aparecer luego de su alianza con Milei en una entrevista grabada con La Nación+, emitida en la noche de este domingo. Es la segunda vez que se refiere al libertario en estos términos: “Vas en un auto a 100 km y te vas a chocar con el paredón y sabés que te matás, entonces te tirás del auto. ¿Vas a sobrevivir? Qué se yo, pero tenés una chance”, dijo el jueves.

El ex Boca dijo que pese a que no conoce a Milei, nunca le “mintió como Massa”. Fue su argumento para defender el acuerdo al que llevó al libertario. En ese punto contradijo a Milei, que había dicho que en la reunión de Acassuso le habían dado un apoyo incondicional, y dijo que con Patricia Bullrich le leyeron un texto de 11 puntos con condiciones para acordar.

Esos 11 puntos se los leyeron al propio Milei en una entrevista que dio minutos en el mismo canal. Entre esos puntos figuran el compromiso de no vender órganos, la continuidad de la prohibición de la venta de armas y la garantía de las relaciones con China, Brasil y Rusia.

Más tarde, en el programa de Lanata en canal 13 fue más tajante: “No logré convencer a Horacio en tiempo y forma de que se bajase”, dijo. “Llevó a que Milei se quede con la imagen del verdadero cambio cuando Patricia tenía una imagen muy potente de cambio”, culpó. Macri dijo además que una de las explicaciones por las que no ganaron es porque él mismo no fue candidato.

El ex presidente también le pegó a Gerardo Morales, que la semana pasada lo acusó de romper el frente opositor y de arreglar causas penales con Milei.

“Fue malo que Morales sea presidente de la UCR, desde Guayleguachú quería ir con Massa”, dijo Macri. “Sus diputados han votado para Massa y nos hicimos los distraídos para que no se rompa Juntos”, dijo. (Fuente LPO)