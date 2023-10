De Miramar al mundo: Jesse Pungaz es el campeón de Red Bull Batalla Argentina 2023

El “freestyler” de Miramar, Jesse Pungaz, se impuso al cordobés Larrix en la final y se consagró como el mejor de 16 participantes en la principal competencia de rap improvisado. Con este importante logro, el miramarense, se garantizó el pasaje a la gran Final Internacional de Colombia del 2 de diciembre

Después de que la host Taty Santa Ana levantara su brazo derecho, Jesse Pungaz se convirtió oficialmente en el campeón de la Red Bull Batalla 2023 luego de una intensa final contra el cordobés Larrix, a quien superó en una de las mejores contiendas de una jornada caliente tanto en materia del nivel y calidad como en temperatura ambiente.

Tras imponerse al histórico Klan en octavos, al cordobés Barto en cuartos y al rosarino Nasir Catriel en semifinales, el rapero de 26 años, oriundo de Miramar, se enfrentó a Larrix en la última batalla de la jornada y selló aquello que había anticipado desde su primera intervención: llegó a Córdoba para llevarse el premio mayor, arremetió con esa actitud desde el arranque y en sus cuatro enfrentamientos demostró ser el mejor a lo largo de esta final.

“Yo no creía que era posible”, dijo Vine bañado en lágrimas, ya con el trofeo entre sus manos y con el pasaje garantizado a la gran Final Internacional de Colombia del 2 de diciembre, donde también estará el cordobés Mecha, clasificado tras quedar tercero en la cita de 2022.

“La única fórmula para hacer esto es dejar la vida. Ni pensé, yo solamente decía lo que me estaba pasando: ‘Quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, no importa, no importa, no importa’”, le dijo a VOS el rapero minutos después de su consagración. “Cuando Larrix empieza ahí empiezo a maquinar diciendo ‘por favor que la cague’, y no la cagó. Pero yo me creo justo ganador: siento que hice lo que tenía que hacer”, definió.

“La verdad, tal vez suena demagógico pero no lo es, no sentí el público en contra en ningún momento. De hecho, Alkoy y yo fuimos, de los de afuera, a los que mejor recibieron”, reflexionó Jesse sobre el cariño que percibió del público pese a competir con figuras locales en dos de las cuatro instancias que pasó. “Yo ya sabía que Córdoba es así, no en una final de Red Bull, pero todas las veces que vine siempre fue re piola el recibimiento, la gente de Córdoba es muy cálida. Se nota que lo que busca es la esencia de la disciplina en sí más allá de los brillitos que uno le pone”, sintetizó. (Fuente https://www.lavoz.com.ar/)