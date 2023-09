Federal “A”: Círculo perdió en Bahía Blanca, frente a Olimpo

Círculo Deportivo perdió 1 a 0 ante Olimpo en Bahía Blanca por la trigésima primera fecha del Torneo Federal A. Olimpo lidera y el “papero” está octavo.

La buena noticia que no tuvo en su partido, Círculo la recibió desde Rawson, porque Germinal le ganó a Liniers 1 a 0 y, más allá de la derrota frente a Olimpo por el mismo resultado, los de Damián García están cada vez más cerca de la salvación en la Zona 1 del Torneo Federal A. Mantiene la diferencia de 7 puntos con 12 en juego.

García decidió cambiar casi medio equipo teniendo en cuenta que venía de dos choques seguidos que fueron de mucha intensidad y le costó asentarse. Desde el comienzo, Olimpo tomó el protagonismo y fue un claro dominador en los 45′ iniciales. Cuando recuperaba la pelota, el local salía con todo y generaba superioridad. Una contra que manejó Amarilla y González se apuró a definir de primera y otra de Vila que perdió con Casas, fueron las más claras en un arranque en el que el Papero tenía espacios, pero le faltó precisión. Justamente lo que le sobró a Diego Ramírez a los 14′, cuando se hizo cargo de un tiro libre en tres cuartos de cancha, amagó el centro y buscó el arco, Casas se la jugó para salir y la pelota le terminó cayendo atrás para sufrir el 1 a 0 ante el puntero de la Zona. El resto de la etapa lo mostró mejor a los de Sialle, pero sin tanta profundidad. Inclusó lo más peligroso se dio con envíos aéreos donde se hizo fuerte Sebastián Álvarez para cabecear en ataque. Del lado de la visita, apenas un remate lejano de Enzo Astiz que se fue por encima del travesaño. Encima, en la última jugada se fue expulsado Jano Martínez por una fuerte infracción.

Al entrenador marplatense no lo convenció la primera mitad y salió con tres cambios al complemento. Diego San Juian, Francisco De Sousa e Imanol Enriquez ingresaron para formar un 4-4-1, sufrir lo menos posible, esperar alguna contra y mantenerse en partido lo máximo posible. Y eso sucedió, porque Olimpo no fue el de los primeros 45′, tuvo la pelota pero no generó situaciones en base a eso. La chance más concreta de estirar la cuenta fue con un remate de Amarilla que le “viboreó” a Casas y en el rebote se lo perdió Vila. Después, fue más lo que insinuó que lo que concretó, y en el tramo final, Círculo se animó, empezó a meter la pelota en el área y pudo haberlo empatado con un taco de Enriquez que cruzó todo el arco y se perdió en el segundo palo.

No pudo ser y Círculo se vuelve con las manos vacías, pero con la tranquilidad de que Liniers volvió a perder y el objetivo primario está cada vez más cerca. Aunque en la próxima fecha quedará libre.

Síntesis

Círculo Deportivo: Tomás Casas; Gabriel Ferro, Jano Martínez, Facundo Cozzi y Leonardo Verón: Axel Pereyra, Eduardo Scasserra, Jeremías Bertacin y Joaquín Bassani; Lautaro Ruiz Martínez y Enzo Astiz. DT: Damián García.

Cambios: ST 0′ Francisco De Sousa, Diego San Julián e Imanol Enriquez por Bassani, Astiz y Ruiz Martínez, y 38′ Sebastián Heredia y Samuel Cotto por Bertacin y Scasserra.

Olimpo (Bahía Blanca) Nereo Champagne; Franco Flores, Sebastián Álvarez, Emilio Lazza y Juan Perotti; Cristian Amarilla, Claudio Cevasco, Diego Ramírez y Aldo Araujo; Leandro González y Luis Vila. DT: Arnaldo Sialle.

Cambios: PT 33′ Nadir Hadad por Araujo; ST 32′ Facundo Affranchino y Alejandro Toledo por González y Vila.

Goles: PT 14′ Ramírez (O)

Incidencias: PT 44′ expulsado J.Martínez (CD)

Árbitro: Brian Ferreyra, de Venado Tuerto.

Estadio: “Roberto Carminatti”.