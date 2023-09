Caso Iara Nardelli: la madre “denunció a testigos que la vieron antes de su muerte”

Lo precisó el abogado de la familia, Maximiliano Orsini, quien contó que están “frente a un femicidio” y que “su ropa interior fue dañada por un elemento cortante”. La adolescente habría sido vista en una casa “cercana a Aldeas Infantiles y al descampado de Brandsen al 10.000”.

A más de dos meses de la desaparición y el posterior hallazgo de los restos óseos de Iara Nardelli, el abogado de la familia, Maximiliano Orsini, confirmó que la madre de la adolescente, Mariela Quintanilla, “aportó pruebas y denunció a distintos testigos que vieron a la joven antes de su muerte en una casa cercana a Aldeas Infantiles y al descampado de Brandsen al 10.000″.

“En un primer momento se dijo que había sido atacada por una jauría, pero un informe determinó que las prendas no tienen ningún vestigio provocado por un animal. Además, pudieron establecer que la ropa interior fue dañada por un elemento cortante y que los daños serían por un accionar humano. Todo señala que no fue atacada por animales y que la ropa -encontrada al lado de su cráneo y tibia- tiene daños humanos, por lo que cambió rotundamente la hipótesis del suicidio”, explicó Orsini en diálogo con “UPM” de Mitre.

En la misma línea y resguardando sus fuentes, el abogado aseguró que están “frente a un femicidio” y que la joven “no tenía un problema emocional” que indicara que podría suicidarse. “Hay muchas irregularidades en el hallazgo que nos dan a entender que no fue un suicidio”, indicó.

“Ella desapareció el 30 de junio y los restos aparecieron el 10 de julio, pero la fecha presunta de muerte sería entre el 6 y 10 de julio, por lo que el cuerpo estuvo cuatro días en ese descampado. Es imposible que en cuatro días el cuerpo llegue a ese estado. La primera pregunta es cómo y quién le sacó la ropa, o porqué no estaban su teléfono, pantalón y zapatillas. Hay muchos puntos oscuros que la Justicia debe dilucidar para darle una respuesta a la familia”, cuestionó el letrado.

Asimismo, detalló que “sin dudas es un escenario plantado y el lugar del crimen no fue allí”. También comentó que la madre de Iara, Mariela Quintanilla, declaró este martes por primera vez en la investigación, donde “aportó pruebas y denunció a distintos testigos que la vieron antes de su muerte en una casa cercana a Aldeas Infantiles y al descampado de Brandsen al 10.000″.

Y en cuanto a las cámaras del COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) que podrían haber registrado el hecho, Orsini confesó: “Hay cámaras en la Avenida Libertad y otras cercanas, pero según el estudio de la Fiscalía, no se ve a Iara bajar del colectivo o llegar caminando. Por sus propios medios no llegó, eso está determinado. El día que desapareció tomó un colectivo hasta el Casino, volvió al barrio Libertad y luego, a las 3 de la mañana en esa zona, su teléfono se activó por diez segundos”. (Fuente elmarplatense.com)