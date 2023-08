Boleto universitario: más pedidos para sumar a las líneas de la empresa Costa Azul

Usuarios de General Alvarado insisten en que la línea de carácter provincial incorpore el sistema SUBE como paso para implementar la gratuidad universitaria y beneficios sociales.

La implementación del boleto universitario tras casi una década de demora fue un avance significativo en el acceso a la educación superior pero, a partir de su puesta en marcha, considerando la centralidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata para los municipios de la zona y la variedad de carreras de pregrado y terciarias que ofrece, distintos sectores se siguen viendo excluidos del beneficio, con todo lo que eso implica en un contexto de crisis económica y aceleración inflacionaria.

Es en ese marco que personas usuarias de las líneas Costa Azul volvieron a insistir con la necesidad de que esas líneas de media distancia que unen Mar del Plata con Miramar, Otamendi o Santa Clara del Mar incorporen el sistema SUBE y, con él, los beneficios de la gratuidad para estudiantes de educación superior aunque también aquellos como la tarifa social.

Con un alcance considerable pero con limitaciones, este año comenzó a funcionar el boleto universitario en General Pueyrredon mediante la acreditación de 45 boletos mensuales a quienes cumplían con los requisitos y se inscribieron previamente. Sin embargo, algunos sectores como estudiantes de institutos terciarios o de carreras de pregrado de la UNMdP, a pesar de ser educación superior, aún no fueron incluidos.

En paralelo, ante la centralidad que ocupa Mar del Plata en el sudeste provincial en lo que respecta a la oferta académica, son muchas las personas que llegan desde otras ciudades para estudiar pero que, para hacerlo, deben tomar micros de media distancia como la línea Costa Azul (ex Rápido del Sud), la cual no solo no cuenta con el sistema SUBE a través del cual se aplica el boleto estudiantil, sino que además tiene costos mucho más altos que llegan a los 800 pesos por un solo viaje entre Miramar y Mar del Plata.

En ese marco, semanas atrás, desde la Federación Universitaria Marplatense anunciaron la elevación de una nota al Ministerio de Transporte de la Provincia por esta batería de reclamos considerando que, según su criterio, “el Ministerio cuenta con los recursos técnicos y económicos para saldar esa diferencia”.

Incluso, paradójicamente, ante la falta de avances en ese viejo pedido de incorporación del sistema SUBE a la empresa de jurisdicción provincial, el propio Municipio de General Alvarado decidió implementar un sistema de traslado estudiantil exclusivo para universitarios y terciarios, a un precio diferencial de $150.

Ahora, usuarios de la línea Costa Azul comenzaron a recolectar firmas virtuales a través de un formulario web con el objetivo de exigir la implementación del sistema SUBE entre los distritos, a la vez que reclaman una mayor “regulación y seguimiento de las prácticas irregulares de la empresa”. Es que, según experimentaron en los últimos días, además de aumentos sorpresivos, se encontraron con “arbitrarios” cambios de horarios que dejaron a decenas de personas varadas entre las dos ciudades.

Las firmas, anticiparon, tienen pensado presentarlas tanto al Municipio de General Alvarado, como al de General Pueyrredon, a la FUM y al Ministerio de Transporte de la Provincia, con el objetivo de “sumar apoyo” al reclamo.

“Sabemos que la arbitrariedad en el costo del boleto y los horarios afectan a todos los usuarios. Es necesaria la intervención del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires para que las prácticas monopólicas e irregulares finalicen”, apuntaron en relación a la línea de colectivos que fue absorbida por la empresa 12 de Octubre, del polémico empresario Juan Inza. (Fuente quedigital.com)