Cuento corto: Que te vas sin despedidas *Por Pablo Menéndez

La lluvia golpea en los cristales de un bar céntrico, las calles solo se ven autos y algún osado en una bicicleta, es domingo e invierno un combo letal para que el cuerpo se llene de recuerdos.

Los domingos tienen un “no sé que”, más en su ocaso, para algunos es preparar todo lo concerniente para las labores del lunes, para otros quieren que esas horas se escurrían como la arena entre los dedos. Más aún cuando se le agrega que la lluvia cierra ese día.

Ver un domingo a través del cristal de un bar, en soledad, es un disparador de recuerdos de una vida que va transcurriendo con la compresión que cada día que se vive es un punto de no retorno. Es claro los que hemos superado la barrera de los 50 años ó más, tenemos más pasado que futuro sin embargo lo vivido nos ayuda a seguir mirando hacia adelante en nombre de esos seres cercanos que nos quieren y queremos

La melancolía tiene “mala” prensa, aunque para este cronista, no es tan así, si uno sabe llevar esa sensación con una dosis de optimismo, sentirse que el camino que recorre, alguna huella deja, no es malo tener ese sentimiento

La vida de cada uno se nutre de distintos momentos y ese mezcla está nuestra mirada de nuestro andar. Ya la noche le ganó al día, suena en una FM local, el tema de Phill Collins, In the Air Tonight, y me recuerda al aire de mi calle que flota el perfume de tu bufanda color lila, que te regalé en un amanecer, en el cual nos prometimos amor. Sin embargo un día partiste sin despedidas, que te vas, fundida con la sombra sin escuchar que te quiero.