Se cumplen 60 años de la publicación de Rayuela, la “antinovela” que tiene muchas formas de ser leída

A seis décadas de la publicación de la obra más importante de Julio Cortázar, te contamos los rasgos más particulares de Rayuela.

“Rayuela” es un espejismo de la vida misma: idas y vueltas, lazos que se rompen y entrecruzan provocando que el destino se pierda, o no siquiera se conciba. Así, casi nunca, porque irónicamente siempre hay una excepción, el destino se corresponde a lo esperado. La segunda novela del escritor francés con nacionalidad argentina Julio Cortázar, es eso: una obra que habla de una historia de amor que no tiene ni principio ni fin, ni derecha ni izquierda, ni un marco que lo sostenga, o lo limite.

En las primeras páginas, Rayuela, obra literaria publicada un 28 de junio frío y lluvioso pero en 1963, posee un índice donde propone una forma de ser leída, un “vení, podés ir por acá si te apetece”. No obstante, también se encuentra abierta a ser leída a través de un libre albedrío que no responda a un orden establecido. Si, también es posible leerla de forma consecutiva pero, según el autor, no se contemplaría las historias personales de los protagonistas.

Con más de 150 capítulos, cuatro formas distintas de ser leídas y capítulos “de más” según el autor, a 60 años de su publicación, recordamos a Rayuela, la obra que significó un cambio en el paradigma literario argentino.

Rayuela, la “antinovela” de Cortázar que fue un boom latinoamericano

Con la traducción a más de 30 lenguas y personajes emblemáticos como “La Maga” y “Horacio”, Rayuela fue considerada por el ambiente literario y en el contexto de la década del 60, como una “antinovela” o una “contranovela”, llamada así por su propio autor y por su experimentación narrativa. De esta manera, su publicación se constituyó como un “boom” literario.

De esta manera, con 155 capítulos, el libro presenta las siguientes formas de ser leída, -y todas las maneras que se le ocurra a los lectores-:

Una lectura convencional, de principio a fin.

Una lectura semi convencional que propone una lectura del capítulo 1 al 65, sin tener el cuenta el resto.

El orden que el lector desee.

Una lectura que altera de capítulo en capítulo según las indicaciones especiales del autor. Cortázar denominaba a esta forma como “collage”.

Rayuela es un libro que expresa el juego y la actividad lúdica que experimentó Cortázar cuando escribió la novela. Podría realizarse una mirada superficial, por arriba del libro y afirmar que Julio sólo escribió una sumatoria de cuentos. Sin embargo, el escritor argentino utilizó el lenguaje de una forma inesperada: párrafos cortos fundamentales, largos pero prescindibles; frases en otros idiomas; palabras con falta de ortografía y articulaciones sin sentido.

¿Vos ya leíste Rayuela o estás a tiempo de perderte?