Miramar: Once Unidos cumple 60 años de vida

El Club Once Unidos fue fundado el 25 de mayo de 1963. Este año cumple 60 años de su creación.

Once Unidos, nació en el corazón del barrio “Carocito” de la ciudad de Miramar. Bonifacio Mejías, uno de sus mentores junto a su pareja, inició la aventura de fundar en el año 1963 un club. En la cancha “El Descanso”, en el cual proviene su sobrenombre “Carocito” por la caída de los mismos de los eucaliptus que rodeaban la cancha, en ese reducto Once Unidos empezó a escribir su rica historia.

Desde el 25 de mayo de 1963, Once Unidos siguió creciendo como institución y como equipo de fútbol, siendo hoy uno de los grandes de la liga de Fútbol Oficial.

Nombres propios que hicieron grande al “Once” hay centenares, como Julio “Petiso” Mejías, los Hermanos Párraga (Petti, Chocho y el Flaco), el “Zurdo Martínez, Daniel Gomez, “Pancho” Molina, los Bianco, “Caferata” Cepeda, “Pantera” Bravo, los Ponce, el Gran “Pinino” Mejías, Raúl Gallegos, “Pirincho” Cepeda, entre otros. Sé de la injusticia de dejar algunos sin nombrar sin embargo confío en la memoria de todos los que nos gusta el fútbol de recordar otros nombres que ayudaron a forjar a esta gran institución.

Un nuevo aniversario que se festejará, este 25 de mayo, en donde se despolvaran millones de relatos y anécdotas. Y desde cada lugar que estén, los fundadores y hacedores de Once Unidos, esgrimirán una sonrisa con la confianza de saber que los siguieron, entendieron el legado, que no era otro que hacer cada vez más grande a Once Unidos de Miramar.