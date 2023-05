Finocchiaro: “El desdoblamiento de las elecciones puede beneficiar a Juntos por el Cambio”

El diputado nacional y exministro de educación afirmó que “El desdoblamiento de las elecciones puede beneficiar a Juntos por el Cambio” .

En declaraciones ante los medios, sobre la actual situación política, expresó: “siento mucho dolor, porque es como estar en una espiral de violencia, no digo física, sino violencia de carencia y eso provoca muchísimo dolor. Por otro lado también es verdad que este año se va a dar una batalla definitiva de dos modelos del país que no tienen vasos comunicantes. O sea, a veces gente que me conoce me pregunta ¿no se puede acordar?, y digo que es muy difícil acordar con el kirchnerismo que todo durante 20 años he trabajado para edificar una sociedad donde gente como yo no tenga derecho a existir. Y yo trabajo todos los días para ver a una sociedad donde todos tengamos el derecho.

“Sí, claro y se ve la composición del voto de Milei. En principio el surge diciendo, soy un liberal, un libertario, que es como un liberal de anarquía, pero hoy lo que él expresa es la bronca y la frustración de mucha gente porque la política no ha podido resolver. Ahora, la verdad es que los que queremos cambiar la Argentina somos nosotros. Milei representa esa bronca y la bronca nunca soluciona nada en ningún país.” manifestó sobre las propuestas de Javier Milei

Ante la posibilidad que baraja el Gobernador Kicillof, sentenció el exministro de Educación de la Nación: “Yo soy de los que creen inclusive que el desdoblamiento de las elecciones puede beneficiar a Juntos por el Cambio, porque ya está visto que Javier Milei va a quedar ahí porque no traslada el voto a la provincia. No tiene candidatos en ninguna provincia. De hecho no tiene un candidato fuerte, no tiene candidatos a intendente. Y Juntos por el Cambio va a ir a una PASO para dirimir sus candidatura. “En general, cuando tenés una PASO competitiva, en esa PASO suele votar más gente y yo estoy seguro que nos beneficia, pero aunque nos beneficie, sigo sosteniendo que no se pueden cambiar las relaciones electorales.” cerró el diputado nacional.