Cuento Corto: “No te encontré” *Por Pablo Menéndez

Quizás nunca te encontré ni te encuentre sin embargo lo que no pude decirte fue como decirte que “te quiero”.

Te quiero aunque no encontré amor en vos. Vaya a saber porque no fui correspondido por ese amor. La cobardía de no expresarte lo que te quiero es mi cruz que llevó dentro de mi.

Te sigo queriendo aunque lo haga en silencio. Es mejor un sentimiento callado antes de un rechazo que agobie.

Si no hay amor, mejor que no haya nada. Te miro desde lejos, me parece ver tu caminar con tu falda de colores, con tu pelo atado de la forma más desprolija que se conozca y tu figura se diluye como se escapa la arena entre los dedos.

Nos cruzamos, nos miramos y con mi mirada me despedí con un simple “mejor vete, aunque eres mi amor y mi vida”.