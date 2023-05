Caso Melmann: “Esperamos que el Tribunal valore las pruebas y de un veredicto condenatorio”

Señaló Nahuel Melmann, hermano de la víctima, tras los alegatos de las partes. La lectura del veredicto será el 17 de mayo a las 10.30.

Se presentaron los alegatos del segundo juicio por abuso sexual y asesinato de la adolescente Natalia Melmann, en febrero del 2001 en la localidad de Miramar, y la Fiscalía pidió prisión perpetua para el acusado, Ricardo Panadero.

En esta nueva jornada, “las sensaciones son muy positivas, tanto el alegato de la Fiscalía como el de nuestros patrocinantes fue muy contundente”, señaló Nahuel Melmann, hermano de la víctima, en diálogo con El Marplatense.

Con lo presentado hasta el momento, “hay prueba directa, como la científica, que es muy concluyente. Hablamos de un 97% de compatibilidad entre un vello púbico hallado en el cadáver de Natalia con la sangre de Panadero. Sumado a testimonios que han sido muy precisos y muy contundentes, esperamos que el Tribunal valore las pruebas y de un veredicto condenatorio “, declaró.

Por lo que ante este panorama, “estamos esperanzados, vamos a guardar los plazos que han dispuesto, se va a estar dando lectura del veredicto el día 17 de mayo a las 10.30 de la mañana, nos han vuelto a convocar para ese momento”, señaló.

Respecto al juicio, declaró que “ahora resta esperar y confiar en que se va a romper el cerco de impunidad que se viene acarreando hace 22 años sobre esta persona, sobre este personaje. La única pena que cabe por los delitos que se le imputan es la reclusión perpetua, estamos hablando de la figura de rapto, del abuso sexual múltiple de una persona y del homicidio criminis causa. No cabe otra pena que no sea la reclusión perpetua”.

No obstante, según comentó, la defensa del acusado asegura que “que no queda acreditada la imputación de Panadero, sostiene que la prueba no es concluyente y solicita su absolución”(Fuente elmarplatense.com)