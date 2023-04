¿Barrio privado? a metros de la entrada de Miramar

Por la ruta 11 a metros del puente Las Brusquitas de la ciudad de Miramar, se ofrece la venta de lotes, a través de una empresa inmobiliaria del Mar del Plata, para un nuevo barrio privado.

Hasta acá sería sólo un info comercial, sin embargo lo que a este cronista le preocupa es que sucederá cuando esos lotes cuando sean vendidos y arranque la construcción de dicho barrio. Temas que se deben poner en cuestión que tipo de servicios tendrán, como el gobierno de Mar del Plata le va a brindar sistema de salud, educación y seguridad, entre otros items.

Otra situación que se debe aclarar como ese sector aparece como propiedad privada cuando en la época del gobierno militar (1976-1983) fueron entregados al ejercito argentino. Aquellos que tienen más de 45 años, recordarán que se alambró y se cedió esas tierras.

Son tierras que lindan al mar, pegado al arroyo las brusquitas. Esas salidas a ese sector de playas que deben ser publicas quedaron alambradas, por ende la gente de la zona de San Eduardo del Mar y cercanías se quedaron sin bajada pública.

Retomo lo que he dicho en mi nota de opinión de hace solo diez días atrás http://www.elrecado.net/?p=35592 en el cual planteaba que debemos debatir el todo del “patio trasero” de la ciudad vecina de Mar del Plata, ante esa arremetida mediática por la cesión de las tierras cercanas al Marquesado, donde el concejal del PRO, Sánchez Charro, hizo una historia sobre eso, ya que fue hasta ahí, podría haber filmado y preocupado por este barrio privado, o es que para este edil solo le interpela según el color de piel, o sector político que este involucrado. Este cronista no hace diferencia, me preocupa lo que viene pasando en toda la zona de Chapadmalal, hace un tiempo largo, porque todo lo que no resuelve el gobierno de Montenegro pega en la línea de flotación de Miramar.

Es hora de ocuparse de entablar serias charlas con el Municipio de Gral. Pueyrredón, en términos de como se va a hacer cargo de toda esa zona, porque cada vez se radica más gente y por lógica, exigen servicios y atención, que hoy se sabe que Mar del Plata lo da en cuenta gota.

Menos historias IG y más propuestas concretas para eso es la política, no para ver cuantos me gusta, que solo sirve para nutrir el ego que no conduce a nada.