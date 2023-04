Miramar: un clavo quirúrgico podría ser clave para identificar el cadáver encontrado en Centinela del Mar

El cuerpo había sido encontrado a fines de marzo y aun no fue identificado. Según la autopsia sería un hombre de entre 50 y 60 años.

Pasaron ya 15 días del hallazgo de un cadáver decapitado y en estado de descomposición en una remota playa de Centinela del Mar, partido de General Alvarado, y aun no hay indicios de la identidad de la persona.

El pasado 28 de marzo el cuerpo sin cabeza y con faltantes en pies y brazos fue descubierto sobre la gravosa playa ubicada a 34 kilómetros al sur de Mar del Sud, dentro del partido de General Alvarado, informó el diario La Capital de Mar del Plata.

En esa oportunidad, un trabajador rural de la zona lo avistó cuando caminaba por allí y en ese momento se dio un escenario de absoluto desconcierto tanto en autoridades policiales como judiciales por desconocerse todo sobre la procedencia de ese cuerpo.

Lo primero que la fiscal Ana Caro requirió fue un informe preliminar para establecer el sexo, ya que por el estado en descomposición en que se encontraba el cadáver, sumado ello a la acción de las mareas y de la fauna marina, era imposible determinarlo en una inspección ocular.

Los médicos forenses realizaron la autopsia y determinaron que se trataba de un hombre con una edad situada en el rango de los 50-60 años. También que medía 1.65 metros de estatura y que la muerte podría datar del mes de diciembre.

Pero entre estos datos hay dos que son de alta incidencia para poder avanzar hacia su identificación. El primero de ellos es que el cuerpo no presentaba signos de violencia y que todo parecía indicar que los faltantes eran no vitales, es decir que no murió por el cercenamiento de la cabeza sino por, probablemente, asfixia por inmersión. También que por algunas características de la fauna que lo afectó, el cadáver estuvo en un sitio alejado de la costa. Por este detalle, la fiscal Caro solicitó informes a Prefectura Naval sobre incidentes en alta mar con algún tripulante de una embarcación.

El otro dato es que en el tobillo izquierdo se observó la colocación de un clavo quirúrgico. Ahora esa pieza será analizada con la aspiración de rastrear algún número identificatorio y su implantación.

Cabe recordar que los forenses intentaron recuperar papilas dactilares de los restos de la mano izquierda, pero pese a los esfuerzos no lo lograron y se esfumó entonces la posibilidad de una identificación directa.(fuente entrelineas.info)