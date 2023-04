Mar del Plata se acordó de su “patio trasero” *Por Pablo Menéndez

Todo llega, tan es así que hasta un día Mar del Plata, a través de su jefe comunal, Guillermo Montenegro se acordó de su “patio trasero”.

Cuál el el “patio trasero”, ud lector se preguntará, es la zona sur de Mar del Plata, desde playa serena hasta San Eduardo del Mar. Montenegro en sus tres años y medio, jamás se preocupó de las necesidades de ese sector. Desde la la falta de servicios pasando por el sistema precario de salud, educación y ni hablar de seguridad.

Sin embargo todo llega, y como consecuencia de la cesión de tierras frente a Playa Escondida, Ruta 11 camino a Miramar, a una ONG que esta a cargo de Juan Grabois. Montenegro viendo la movilización de vecinos de el Marquesado, se subió a ese reclamo y puso el ojo sobre esas tierras.

Desde esta columna quiero expresar que la zona sur de Mar del Plata que repercute mucho en Miramar, se debe debatir en un todo, y no sólo una parte. A que hago referencia a todo lo que vengo publicando en el portal de noticias de lo que sucede en esa zona de Chapadmalal: http://www.elrecado.net/?p=34908 Dictamen contra el avance del balneario “Luna Roja” de Chapadmalal; http://www.elrecado.net/?p=34635 Chapadmalal: otra protesta y amparo contra las fiestas electrónicas en la playa; http://www.elrecado.net/?p=31583 “Alerta: políticos municipales proyectan el fin de Chapadmalal”: http://www.elrecado.net/?p=35179 Manantiales: tras la orden de desalojo, un intento de alambrado y oposición vecinal; estas fueron algunas notas de lo que viene sucediendo hace un tiempo largo en la zona de Chapadmalal, mientras tanto Montenegro no salía con la firmeza de estos atropellos como si salió por el intento de una cesión de tierras.

La doble vara esta al orden del día en la política pero los medios debemos poner las cosas en su justo lugar y desde mi posición sostengo que el debate que se debe dar es sobre el crecimiento exponencial de la zona sur de Mar del Plata y que el intendente Montenegro no se ha hecho cargo, a sabiendas que sus ciudadanos dependen más de nuestra ciudad en las urgencias diarias y ni hablar en temas tan sensibles como salud, educación y seguridad.

Es hora de empezar a dejar las muletillas de ocasión, como se ha visto en los últimos días, a través de concejales del PRO de Gral. Alvarado, que se sumaron a la incertidumbre de lo que pasó con las tierras de el Marquesado pero no es capaz de explicar como Hernán Lombardi, dueño de Manantiales alambró el arroyo Lobería, quizás no lee nuestro portal y es entendible, ya que él lo considera que “miento” ( http://www.elrecado.net/?p=28467 La libertad de expresión no es negociable) sin embargo tiene otros portales que hacen ecos de estas irregularidades que afecta a toda esa zona sur.

Por eso intituló esta nota que Mar del Plata se acordó del “patio trasero”, “gracias” a Grabois, por ahí el intendente Montenegro se pone a trabajar en el todo y resolver los problemas que viene afectando hace un largo tiempo a todos los habitantes de la zona de denominada “Chapa” y no sólo preocuparse por las 140 has. de El Marquesado, que hoy por hoy sigue bajo la órbita de AABE.

*Director elrecado.net