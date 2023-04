Surf QS 1000: Inolvidable y gran actuación de la juvenil miramarense Victoria Muñoz Larreta

El campeón del mundo juvenil, Ignacio “Nacho” Gundesen se llevó esta tarde el Rip Curl Pro de Playa Grande y se transformó en el primer surfista argentino en ganar un torneo QS que se realiza en nuestro país. Entre las damas, ganó la peruana Arena Rodríguez Vargas. Inolvidable y gran actuación de la juvenil miramarense Victoria Muñoz Larreta que le depara los mejores augurios para el futuro.

Nacho Gundesen se quedó con el máximo galardón entre los caballeros en una definición incierta hasta el final frente al brasilero Mateus Herdy. Por el lado de las damas la peruana Arena Rodríguez Vargas mantuvo un gran nivel de surf a lo largo de todo el torneo y se coronó campeona en Playa Grande. Gran perfomance de la miramarense Victoria Muñoz Larreta que alcanzó el segundo puesto.

Por el heat 1la favorita Arena Rodríguez Vargas tuvo que remar y mucho para superar a la local Catalina Mercere. Un estrecho 8,27 a 8,17 (la menor diferencia del torneo) le posibilitó a peruana y posterior campeona asegurar su lugar en la final, gracias a su sexta y séptima ola que fueron las que más calificaron con un 4,07 y 4,20 respectivamente.

El segundo cruce también evidenció paridad pero en este heat la que se impuso fue la surfista argenta. Victoria Muñoz Larreta totalizó ganadores 9,26 por sobre los 9 redondos de su rival Melanie Giunta de Perú y le permitieron así acceder a la última instancia confirmando otro lugar en la gran definición para Argentina (en caballeros el heat entre Gundensen y Honores rubricaba sí o sí un lugar en la gran cita).

Pero en la final Arena Rodríguez Vargas no dio chance alguna. La peruana estaba decidida en hacer historia y con un inobjetable 16,00 no tuvo problemas para imponerse a los 8,43 de la oriunda de Miramar Victoria Muñoz Larreta. Además del campeonato, la “incaica” se anotó con dos records: una ola punteada en 8,67 que se ubicó en la cuarta colocación de la historia de Playa Grande desplazando a la ecuatoriana Dominic Barona con su 8,65 de la final del 2017; y el puntaje total de 16, que también superó en la cuarta colocación a los 15,15 de Barona de la final de aquel año. Inolvidable y gran actuación de la juvenil Muñoz Larreta que le depara los mejores augurios para el futuro.

Por el lado de los caballeros también se reescribió la historia. El primer enfrentamiento de semifinales entre Mateus Herdy de Brasil y Martín Ottado de Uruguay comenzó favorable al “oriental”. Pero Herdy sin ánimos de que su país no esté por primera vez en la definición; regaló una acción formidable y con un resonante 10 para su octava ola, no solo consiguió ganar su batería (17,83 a 11,70), sino que obtuvo el mayor puntaje de la historia del campeonato en Mar del Plata. Con su puntaje perfecto relegó a la segunda posición de la tabla histórica a Italo Ferreira de Brasil que en cuartos de final del 2014 obtuvo un 9,90. También con sus ganadores 17,83 se ubicó en el quinto puesto de puntajes totales al superar a su compatriota Samuel Igo que en 2017 había hecho registro por 17,55.

El heat 2 tuvo como protagonistas a dos argentinos que protagonizaron el “clásico” del pago chico. El marplatense Nacho Gundensen tuvo regularidad y con un total de 15,00 fue superior al miramarense Julián Honores que totalizó 12,77 para nada despreciable.Ya en la primera ola el posterior campeón marcó tendencia al facturar un 8,00 y no dejó dudas al alcanzar un 7,50 en su quinta ola, para marcar así su boleto a la cita final.

La final prometía ser de alto voltaje y Gundensen y Herdy no defraudaron. Luego de un inicio tímido para ambos (sus primeras olas calificaron en magros 0,80), el “marpla” tomó la iniciativa en un mar grande y movido, se anotó con un 7,67 en su segunda acción y con un 8,17 luego de bajar una izquierda perfecta, se llevó una ovación resonante del público presente. Apenas había surfeado tres olas y Nacho le trasladó la presión a su rival. Mateus sintió el impacto pero no bajo los brazos, buscó por todos los medios y en su séptima ola con 7,87 se acercó al objetivo. El brasilero necesitaba un 7,98 para obtener el título y fue en su búsqueda; el sonido de los 25 se convirtió en su principal enemigo pero, el destino le dio una última oportunidad y al último tren (u ola) Herdy se subió. A pesar del apuro, la maniobra no tuvo fisuras, el brasilero mantuvo el equilibro y todo quedó en manos de los jueces mientras las chicharra bajaba el telón de una función que Playa Grande despidió con un cerrado y firme aplauso.

La voz del locutor “chapu” avisó a Playa Grande que estaban a la espera de la resolución, intentando calmar de alguna manera tanta expectativa. Los competidores aún sin saber el resultado final se acercaron a la orilla y ahí sí, el anuncio de 7,53 de calificación para la decimocuarta ola del brasilero, retumbó por toda Playa Grande y Mar del Plata para desatar el alocado festejo: un argentino y marplatense obtuvo el noveno Rip Curl Pro, que quedará en las páginas de historia con sobrada emoción sin lugar a dudas.(Fuente marcadeportiva.com)