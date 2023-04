1982: Alejandro (Pato) Rodríguez y su heroico rescate en el muelle de Miramar

Decir que Alejandro era un chico fenomenal es rendir el más justo homenaje a un muchacho nacido en Miramar, que quiere y honra a esta ciudad. Él es así: nunca le gustó destacarse y siempre escapó a la publicidad. Mucho nos costó sacarle las palabras con las cuales nos narró su hazaña.

El día 5 de febrero de 1982, a las 12,45, se encontraban en el muelle de pesca varias personas; algunas pescando y otras, como él y yo mismo, curioseando. En un momento dado un chico de aproximadamente 12 años resbaló por entre las barandas del muelle y cayó a las aguas, ante el estupor de todos. Lo vimos perderse de vista entre las rompientes de las olas que castigaban contra los pilares del muelle.

Aquí es cuando el joven Rodríguez, sin pensarlo siquiera y sin medir el peligro, se arrojó al mar. Luchando solo, sin ayuda de ninguno de los que asistían atónitos al espectacular salvataje, este avezado nadador logra rescatar al chico después de una lucha nada fácil. Según se supo luego, hacía sólo quince días había sacado de las rocas del sector norte a otro chico, salvándole la vida. (Fuente: Fui testigo presencial del acto de arrojo de un joven íntegro. Segundo Acha)

Nota del autor: Hace pocos días, lo encontré a Alejandro (Pato) Rodríguez, y le consulté sobre esta historia que esta reflejada en el libro de Segundo Acha, cien años de anecdotario, y me relató que si, que él había sido el que rescató del agua al chico. Me comentó que “el chico se cayó del muelle y él se tiró a sacarlo” Más adelante me expresó: “había muchas piedras debajo del mar, así que un pescador lo ayudó con el mediomundo hasta poder sujetarse de unos los pilares del muelle de ese entonces y desde ahí lo subió al mediomundo para su rescate definitivo”