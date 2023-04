Una razón insospechada: ¿Porqué escribimos Miramar y no Mira Mar?

Sabemos que en todos los documentos referidos a la historia de Miramar don Fortunato de la Plaza escribía el nombre de la ciudad separándolo: Mira Mar, y así se escribió durante muchísimos años; existe documentación sobre ello. Entonces, ¿porqué ese cambio? ¿Porqué Miramar? ¿Quién o quiénes cambiaron la forma de escribirlo? Veamos

Esta historia viene de muchos años atrás. En el cambio que se produjo, ¿habrá incidido el Miramar de Costa Rica, el Miramar de España, o el castillo situado cerca de Trieste? ¡No podemos creer que tenga que ver con estos nombres!

Es mucho más probable que tenga que ver con otras razones prácticas. Nuestra teoría es la siguiente: desde mi juventud me desempeñé como tipógrafo y cronista, durante más de veinte años, en la imprenta “Actualidad”; allí hacíamos el semanario del mismo nombre y el trabajo de obra; recuerdo muy bien los inconvenientes que se presentaban cuando teníamos que componer algún trabajo, como por ejemplo algún programa con avisos antes todo eso se hacía a mano usando los tipos de plomo. En proporción a las letras minúsculas, los tipos de mayúsculas solían escasear.

Por ejemplo, cada caja de tipos para trabajos de obra traían veinte minúsculas y menos de diez mayúsculas; escribiendo Mira Mar separado, para diez o doce avisos se precisaban como mínimo veinte “M” (mayúsculas). En realidad nunca alcanzaban, porque el nombre solía repetirse.

Este inconveniente se repetía hasta el cansancio en los avisos; como había que esmerarse para hacer un buen trabajo, aparentemente no se encontraba solución. Es muy probable que quien no conozca el trabajo de imprenta piense que hubiera sido posible hallar otras soluciones; pero eso no es así, no las había. Porque jamás podría tenerse más de diez cajas de tipos de cada medida, por razones económicas. Entonces la solución se encontró por el único lado posible: se recurrió a escribir Miramar, todo junto.

Esta solución práctica fue hallada antes de que yo tuviera mi propia imprenta, la que conservé por más de treinta años; pero conociendo las dificultades del tema debo solidarizarme con mis viejos colegas. Con ellos he conversado acerca de las causas posibles del cambio de escritura, y casi todos ellos comparten mi teoría. Por ello he terminado por creer firmemente que la explicada fue la razón del cambio. Una razón

insospechada. ( 1988. Fuente: Segundo Acha. Cien Años De Anecdotario. Sólo los viejos imprenteros de Miramar pueden reconocelo.)