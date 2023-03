Comenzó el Sudamericano juvenil de surf 2023 en Mar del Plata, con presencia de miramarenses

El certamen internacional comenzó este jueves en el balneario Honu Beach de Faro Norte. Los atletas argentinos en cada categoría.

Como sucedió el año pasado, el balneario Honu Beach de Faro Norte de Mar del Plata es el escenario para la segunda edición del Sudamericano juvenil de surf que reúne a los mejores surfistas menores de 18 años de cinco países: Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay.

La costa marplatense nuevamente tiene acción del Sudamericano juvenil de surf y por la mañana de este jueves -y con buenas olas- el certamen internacional comenzó con la primera ronda y repechaje del sub 18, sub 16 y sub 14 de ambas ramas, la masculina y femenina.

En cuanto a la delegación argentina que compite en este torneo, para la rama sub 18 masculina están Tomás Goransky (ganador de la segunda jornada del circuito nacional) y el surfista de la ciudad de Miramar, Joaquín Muñoz Larreta, quien el año pasado se convirtió en el primer ganador de una fecha de la ASA con solo 15 años, mientras que en la sub 18 femenina se encuentran la miramarense Victoria Muñoz Larreta y Vera Jarisz.

En la sub 16 masculina compiten Thiago Passeri y Fermin Aued, en tanto que en la sub16 femenina representan a Argentina Katya Wirsch y Alma Corgiolu y en la sub 14 están por el lado del cuadro masculino Facundo Ruggiero y Thiago Passeri, mientras que entre las mujeres están Maia Radziunas y Katya Wirsh. A su vez, los integrantes del cuerpo técnico argentino son Pedro Ghilini, Martin Passeri, Rubén Muñiz y Paul Ursino. (Fuente quedigital.com)