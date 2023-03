Fiesta de la Papa en Otamendi: se desarrolló el desfile cívico

Aunque parecía que el tiempo podía jugar una mala pasada, le terminó guiñando el ojo a Círculo Deportivo y a todo Otamendi para que se pueda desarrollar con normalidad el Desfile Cívico en la calle central, que forma parte de las tradiciones de la Fiesta Nacional de la Papa.

Con una gran concurrencia de público que acompañó, se realizó el acto protocolar en la previa y el recibimiento a las autoridades. En el escenario, la Comisión Directiva del Papero, encabezada por el presidente Federico López, junto a autoridades municipales que acompañaron al intendente municipal del Pdo. de Gral. Alvarado, Sebastián Ianantuony, entonaron el Himno Nacional Argentino y observaron el momento de la bendición de los frutos.

El primero en tomar la palabra fue el presidente de Círculo, que expresó su “agradecimiento al intendente Sebastián Ianantuony y, a través de él, a la provincia de Buenos Aires. A las empresas que nos acompañan y confían en nosotros, a los expositores, artesanos, emprendedores, todos los puestos gastronómicos que toman la decisión de venir a nuestra Fiesta Nacional de la Papa que para nosotros es un orgullo y lo tenemos que tomar de esa manera. Tenemos que entender que si trabajamos todos juntos, Otamendi se puede vestir así muchas más veces en el año, no solamente estos cuatro días. Quizá lo ven más los que son de afuera que los de acá, y tenemos que trabajar colectivamente para que nuestro pueblo se vista de gala muchas más veces, como lo hizo ayer, como lo hizo hoy, y estar en todos los medios hablando de lo lindo que es, de lo lindo que está”.

Además, Federico López aseguró que “es un motivo de orgullo que hayamos conseguido con nuestra Comisión Directiva, y a través de nosotros, Círculo que tenga una Fiesta Nacional es digno de admiración y orgullo enorme de estar en el lugar que estoy. No quiero dejar de agradecer a todos mis compañeros. Nos toca estar a algunos acá arriba del escenario, porque muchos están trabajando, unos con el desfile, otros en el Bar Papero, organizando los stands, anoche en el baile, en la jornada. Muchas cosas que no se ven, que capaz creen que se organiza fácil, y para que salga como sale se tiene que organizar con compromiso y con un sentimiento de pertenencia no sólo por el club, sino también por nuestra fiesta que es gigante”.

El presidente Papero no se quiso olvidar de nadie en los agradecimientos, y mencionó “a los trabajadores municipales que son muy importantes. A la Cooperativa Dionisia que siempre están dispuestos para lo que necesitamos, en la previa, en el durante y una vez que finaliza la fiesta. Estoy muy orgulloso de mi lugar, muy orgulloso de esto, que lo tratemos de cuidar y para nosotros es muy importante pensar en un Círculo que tiene que ser cada día un poco más grande”.

Por su parte, el intendente Sebastián Ianantuony, señaló que “es una alegría enorme participar, acompañar, estar participando en esta Fiesta Nacional de la Papa. Un merecido reconocimiento al esfuerzo que hace el club Círculo para que esto sea una realidad. Es un honor haber podido ayudar para que se haya conseguido este rótulo, después de todo lo que ha pasado, porque siempre me acuerdo que la primera fiesta que me tocó como intendente de General Alvarado, la tuvimos que suspender el mismo día que arrancaba por la Pandemia, y era ver la decepción, la angustia de la organización que era la de todo un pueblo que esperaba con muchas ansias su fiesta”.

Luego del acto protocolar, comenzó el desfile que fue encabezado por a Virgen María Auxiliadora, y detrás los abanderados con la insignia Nacional y la de Círculo Deportivo. A continuación, cada una de las disciplinas que se brindan en el club se lucieron con sus atuendos, y también formaron parte diferentes instituciones de Otamendi, maquinarias agrícolas y empresas que acompañan y forman parte de la Fiesta.

El cierre oficial será este domingo por la noche con los shows musicales que tendrán el plato fuerte, primero con todo el humor de “Pichu” Straneo, y luego la presentación de una de las bandas del momento, “Ke Personajes”, que harán bailar a todo Otamendi y la gente que llega desde distintos lugares de la zona para disfrutar esta espectacular fiesta. (Fuente facebook Fiesta de la Papa)