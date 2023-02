Polémica ordenanza habilita a un complejo turístico al Balneario La Reserva de Mar del Plata

El Intendente Municipal de Gral. Pueyrredon Guillermo Montenegro impulsó una ordenanza que contó con el aval de los bloques de concejales de Juntos por el Cambio y Acción Marplatense para que el balneario La Reserva (Playas del Faro S.A.) pueda construir un complejo turístico con excepciones a la legislación vigente.

El sector, lindero a la Ruta 11, forma parte de la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur y constituye un espacio con alto valor ambiental y paisajístico.

Entre las excepciones, se encuentran que la altura máxima de lo construido pasa de 9 a 12 metros, hay un incremento del Factor de Ocupación del Suelo (FOS) de 0.07 a 0.10 y del Factor de Ocupación Total (FOT) de 0.16 a 0.30. También se incrementan la densidad poblacional que pasa de 80 habitantes por hectárea a 100 y de la superficie destinada a balneario que aumenta de 900 a 1000 metros cuadrados.

El Colegio de Arquitectos distrito IX cuestionó la decisión. Advirtió que no se tomaron en cuenta las características del territorio, la obligatoriedad de generar instancias participativas y el cumplimiento de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

Entre los cuestionamientos, el presidente del Colegio, Diego Domingorena, señaló que “el límite interno de la Reserva Forestal que lo constituye -en igual sentido que la línea de ribera- amerita una mensura actualizada donde se puedan precisar sus bordes, los cuales servirán para establecer las distancias lógicas de las futuras intervenciones. La ausencia de la documentación respaldatoria que actualice esos límites atenta contra la lectura clara de cuáles serían los alcances reales de las diferentes intervenciones que allí se llevarían adelante”.

En cuanto a la línea de Ribera, advirtió que “nadie sabe dónde está. Hace años que no se la mide” y se supone que el mar ha avanzado. Y, aclaró que el FOT que es el factor de ocupación del terreno –la cantidad de metros que se pueden construir– está fijado por una superficie y, sin la línea, nadie sabe cuál es la superficie. “Es como un terreno que no está amojonado: no se sabe cuánto se puede construir porque no se sabe cuánto mide”.

Otras ciudades tienden a moderar la erosión costera

Al ser consultado sobre qué se recomienda construir en un sector como el Paseo Costanero Sur, Domingorena planteó: “Primero hay que saber dónde está la línea de ribera, a cuánto del mar tenés que empezar a construir. Hay un montón de normativas que fijan cómo tiene que ser un territorio que se aproxima a la arena, a la playa”.

Luego, puso como ejemplos a Pinamar y Villa Gessell. “En Pinamar, cuando detectaron que los edificios de hormigón hicieron que desaparezcan los médanos, los demolieron. Retiraron todos los balnearios de la costa y los hicieron de forma sustentable para no impedir que el viento haga lo que tiene que hacer. En Villa Gessell, la avenida costanera que durante años fue para circulación vehicular, destruyó los médanos. Entonces la anularon y ahora es peatonal”.

Se trata de intervenciones que tienden a moderar o revertir los efectos de la erosión costera. “Otras ciudades balnearias recuperan arena. Nosotros vamos en sentido contrario. No estamos escuchando a los técnicos, a la gente que entiende lo que hay que hacer cuando construís en la playa”, dijo.

¿Por qué la ciudad se caracteriza por la falta de planificación?

–Habría que hacer un análisis sociológico de porqué la ciudad pasando por gobiernos de diferentes colores siempre hace lo mismo. No se puede adjudicar a un gobierno porque hace veinte o treinta años que pasa lo mismo– dijo Domingorena.

Al profundizar en ese concepto, el titular del Colegio vertió su opinión: “Creo que el marplatense carece de identidad y de apropiación del lugar, no tiene arraigo. Quizás es subjetivo pero no puede ser que el marplatense no se preocupe por la destrucción de su propio territorio. Siempre que sucede algo en una comunidad, tengo la idea de que la comunidad es responsable, lo más fácil es decir que son los dirigentes pero a los dirigentes los pone la gente. Y la presión para que eso se modifique la pone la gente”.

Entre los ejemplos de ciudades no tan lejanas a Mar del Plata que cuentan con planificación, citó a Pinamar y a Rosario. “Mar del Plata es una ciudad que mueve muchísimo dinero, tensiona con su paisaje. No es lo mismo una ciudad del interior de la provincia que Mar del Plata donde construir una torre frente a Varese son millones de dólares. Hablamos de otros incentivos. Pero es una ciudad muy prostibularia en ese sentido”.

“Para planificar tenés que tener acuerdos entre las fuerzas políticas de la ciudad. Decir a dónde vamos a ir de acá a treinta años gane quien gane y eso no ocurre”, indicó.

Sin publicidad ni participación

La entidad que nuclea a los arquitectos, recordó que “la Ley N° 27.566 –Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (ESCAZÚ)–, estable que este tipo de tratamientos legislativos sobre proyectos territoriales que afectan parte del patrimonio natural y cultural de las generaciones presentes y futuras, debe darse a publicidad e instalar la posibilidad de participación ciudadana de manera temprana”.

A su vez, el Colegio solicitó al intendente Guillermo Montenegro, la participación como miembro activo en la Comisión Técnica creada por decreto 2965/02 en el marco de acciones del Plan Integral de Manejo de la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur (aprobado por la ordenanza 19111/09). No obstante, Domingorena aclaró que “no tuvimos ninguna respuesta”. (Fuente regionmardelplata.com)