La familia que lleva 22 años viajando por el mundo visita Miramar

La familia Zapp no es una familia común. El matrimonio y sus cuatro hijos no viven en una casa, ni siguen las rutinas de la gran mayoría con las tareas del hogar, el trabajo, la escuela y todas las cuestiones que hacen a la vida cotidiana.

Herman y Candelaria, en el año 2000 decidieron comenzar a cumplir un sueño: viajar. Y sobrepasaron todo lo imaginable. En 22 años llevan recorridos 102 países y en un vehículo muy particular: un Graham Paige modelo 1928 con ruedas y volante de madera.

En su paso por Miramar, los Zapp junto a dos de sus hijos ( Tehue y Wallaby ), se ubicaron en la peatonal (9 de julio) entre 22 y 20, en el cual interactuan con los residentes y turistas, contado sus epxriencias de sus viajes por el mundo.

El viaje comenzó un 25 de enero del 2000 con el deseo de llegar, si todo iba bien, hasta Alaska. En su recorrido estuvieron en Brasil (Amazonas), Cuba, Trinidad Tobago, Estados Unidos, Cánada, hasta llegar a Alaska.

En estos 22 largos años y en el medio nacieron nuevos Zapp: Pampa, en Greensboro, Carolina del Norte, Estados Unidos, en junio del 2002, Tehue, en Capilla del Señor, Buenos Aires, en marzo del 2005, Paloma, en noviembre del 2007 en Vancouver, Canadá, y Wallaby, en Australia en marzo del 2009.

Candelaria contaba unos turistas que ” cuando comenzamos no existían casi las redes sociales, la gente no podía conocer nuestra historia hasta que aparecíamos, y era increíble, se acercaban, nos invitaban a sus casas, nos ofrecían comida. Y eso ha sido así en todo el mundo. Hemos cocinado juntos con familias coreanas, tibetanas, africanas y compartido sus costumbres con musulmanes, budistas, nuestros hijos han crecido jugando con chicos de todas partes. Hemos estado en casas de familias que no sabían ni una palabra de inglés y nosotros nada de su idioma, pero sin embargo nos hemos podido comunicar y compartir momentos hermosos.”

Los hijos revelan que tienen una regla a cumplir: un tiempo para usar sus computadoras y teléfonos y otra parte del día para estar en contacto con el lugar donde estén. Todos estudian a través de un sistema educativo a distancia de nuestro país ( SEAD ). Tehue incluso fue el abanderado de su promoción, y ahora, ya egresado sueña con ser instructor de paracaidismo, y Wallaby terminó su tercer año de secundario con 9 de promedio.

Luego de su paso por la Costa Atlántica, los Zapp ya están planeando su próxima aventura: subir el auto a un barco y cruzar el Atlántico para seguir sumando países y aventuras a su increíble lista. En el lugar se venden sus libros donde volcaron todas sus experiencias viajeras.