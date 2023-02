Miramar: Sara G. de Villar 50 años de historia en el Balneario Daytona Beach

*Por Pablo Menéndez.-. En esta hermosa mañana de sábado (4 de febrero) elrecado estuvo en las instalaciones del balneario Daytona Beach, en el cual mantuve una rica charla de historia con Sara González de Villar, una turista de más de 60 años en nuestra ciudad y este año cumple 50 años como cliente en el balneario Daytona.

Sara con una memoria prodigiosa fue desglosando sus comienzos allá por los mediados de los 60 que como conoció a nuestra ciudad. allí expresó que “conocemos a Miramar porque su marido, era muy amigo del Dr. Osvaldo Regnando y el Dr. junto a su esposa se vinieron a radicar a Miramar” “A raíz de esta estrecha amistad allá por el año 1962 nos vinimos a visitar a Osvaldo y Nilda, ese viaje lo hicimos en un jeep del año 47” agregó Sara.

Justamente Sara, me contaba verlo al Dr. Regnando llegar con su bicicleta con bolsas de verduras y frutas que le regalaban sus pacientes en sus recorridas por las quintas y casas de los mismos. Todo un símbolo de ese trato que tenían los médicos con sus pacientes. Distinto tiempo diría Nito Mestre.

Luego de un impasse, por nacimientos de hijos y por cuestiones laborables, vuelven a Miramar en los finales de los 60, alquilando una casa en la zona de parquemar y arrendan una carpa en el balneario “Pepe”.

En 1973 a través de una sucesión que recibió Don Villar, compran su departamento en Stella Maris VIII y ahí se mudan de balneario y eligen el Atlantis (hoy Daytona), que era de Osvaldo Villaverde, que luego es comprado por Carlos Sabarots y Sara con su familia siguen alquilando su carpa.

Sara me comentaba que ella venía desde el 15 de diciembre hasta fines de febrero y con el correr de los tiempos se fue generando amistades entre los pasillos del balneario, como con los González, Los García, los Brosky, Los Estali, la familia Bellini, que justo en la nota se acercó a saludar y es parte de la foto de portada. Sara tiene cuatro hijos y siete nietos. Todos fanáticos de Miramar y de Daytona.

Ya avanzado con el reportaje, Sara nos contó que vio en el balneario noviazgos que eran vecinos de carpas y hasta casamientos.

Más adelante, la extraordinaria Sara que estuvo acompañada en todo momento con su nieto Martín Villar, futbolista, me relató que en la actualidad puede seguir viniendo a nuestra ciudad, gracias a que sus hijos se han hecho su casa en Miramar y eso la ayuda a estar acompañada por ellos y por sus nietos.

Sara se reconoce una mujer del siglo pasado en forma absoluta “sin embargo me he tratado de adaptarme a este porque tiene sus beneficios, porque si me quedaba en el pasado no podría mantener esos vínculos con mis hijos y nietos”.

En el final de la nota, Sara recordaba cuando había que hablar por teléfono en Entel, con espera hasta de dos horas. Como así también en la charla surgió los restaurantes Punto y Banca, La Cautiva, el Fogón, los bailes parroquiales, las bicicleterías La Jirafa, La Foca y sus carros para pasear por las calles de Miramar.

La satisfacción de esta profesión es poder sentarse una hora junto a una señora como Sara que con sus 86 años con toda una hermosa historia de familia que sienten tanto amor por Miramar y a Daytona, me dejó una de esas frases que jamás uno olvidara cuando expresó al comienzo de la charla “ir al pasado no es tan sencillo cuando uno sigue queriendo vivir en el presente”

*Director elrecado.net