Capturaron al femicida de Valeria González: estaba deambulando en una playa de Miramar

Leandro Sebastián Cechetto, el femicida de Valeria González, fue capturado por la policía en la mañana de este domingo mientras deambulaba en una playa de Miramar, el mismo lugar donde arrojó su camioneta al mar.

Lo confirmaron fuentes policiales, quienes dieron a conocer que permaneció alojado algunas horas en una comisaría de esa ciudad para luego trasladarse a la cárcel de Batán.

Según supo este medio, el hombre de 46 años, de profesión herrero, que asesinó a su pareja y madre de su hijo, caminaba por la zona de playas semidesnudo – vistiendo solo una remera, y ropa interior- hasta que lo redujeron los uniformados.

Una hipótesis de los investigadores fue que intentaba hacerse pasar por una persona en situación de calle, para pasar “desapercibido” y emprender su huida.

La víctima fue identificada como Valeria González, cuyo cadáver fue encontrado por su padre en el pozo ciego detrás de su casa, ubicada en la calle 133 y 122, sobre la ruta provincial 88, donde vivía con su hijo y su pareja.

Fuentes policiales informaron que este hombre y el papá de la joven habían denunciado ayer a la noche, alrededor de las 23.30, su desaparición en la comisaría 8va, ya que no se podían contactar con ella desde la mañana.

Según dijeron, González no había ido al cumpleaños de su madre y no respondía el teléfono, lo que les llamaba la atención teniendo en cuenta que, de acuerdo a Cechetto, ella salió de la casa que compartían alrededor de las 8.30 y no había vuelto a comunicarse.

Con esos datos, los efectivos iniciaron el protocolo de búsqueda de personas y minutos después de estar en la seccional, los hermanos de la joven se lo cruzaron en un boliche bailable, donde hubo una confrontación hasta que el sospechoso se retiró del lugar en su Volkswagen Amarok azul.

En paralelo, el padre de la mujer ingresó a la casa de Cechetto y su hija para revisarla y encontró la tapa de una cámara séptica interna corrida de lugar.

Al levantarla, halló el cuerpo de su hija, por lo que llamó al 911, indicaron las fuentes.

En ese marco, la camioneta de propiedad del hombre fue divisada por personal del Comando de Patrullas de Miramar en el mar, a la altura del Vía Crucis del Vivero Florentino Ameghino sin ocupantes.

En el lugar, los policías vieron la huella de recorrida del vehículo sobre el terraplén hacia una caída de diez metros de altura sobre la bajada de la playa, por lo que no descartaban un suicidio.

El vehículo fue rescatado por los bomberos de Miramar para luego hacerle los peritajes correspondientes.

Los voceros añadieron que la víctima, a partir del inicio de la relación con Cechetto, con quien tenía un hijo de un año, se mantenía prácticamente aislada de su familia y amigos, aunque no había antecedentes de denuncias de violencia ni manifestaciones de ella sobre que fuera víctima de alguna situación similar.

“Hoy solo puedo decir que escuchen, ayuden y presten atención a esa amiga, hermana, compañera de trabajo, familia. Para darles una mano que no están solas, que se puede salir si dejan de hacer la vista gorda. Hoy lamentablemente perdimos a mi prima, de la peor manera, de la cual jamás nos hubiéramos imaginado, de la que jamás desearía que alguien lo viviera”, publicó por Facebook una familiar de Valeria.

Y añadió: “Gracias a quien compartió su foto en tan poco tiempo, ella nunca se fue, a Vale la mataron, la mató el padre de su bebé, la persona con la cual había dormido horas antes, la misma que se paseó por todo Batán sin sentir un poquito de culpa, sin importarle que le arrebató la vida a la mamá de su hijo”.

El hecho es investigado por la fiscal Romina Díaz, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, quien caratuló la causa como “homicidio agravado”. (fuente ahoramardelplata.com)