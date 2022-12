2023: que sea el año del plural que del singular

Por Pablo Menéndez.- Llega el 2023, año en el cual se avecina decisiones importantes en nuestro país y por ende, repercute en General Alvarado. Elecciones ejecutivas que se realizará justo cuando se cumplirá 40 años de la apertura democrática. Ojalá que en nombre de la democracia. Los dirigentes y el todo de la sociedad prioricemos el diálogo, el respeto y el pluralismo antes que la falta de comunicación, la intolerancia y el singularísimo que no nos lleva a ningún lado,

Con la espuma de la alegría por el título de la selección en Catar, mientras algunos medios intentan bajar esa algarabía para imponer la depresión de portadas para tratar que el la felicidad sea empañada. Desde este portal impondremos la fuerza de la alegría, haré todo el esfuerzo para que entre todos busquemos proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los alvaradenses.

Lo primero que tenemos que plantear es que el ámbito ideal es el H. Concejo Deliberante en el cual se encuentran todas las fuerzas políticas representadas a través de sus concejales. Este año se vio un concejo con una mayoría contraria al gobierno municipal, el resultado fue negativo. Solo se intento, o poner palos en la rueda o imponer ordenanzas sin argumentos sólidos, solo para la “hinchada propia”. El punto más determinante para mostrar un claro ejemplo: fue el tratamiento del aumento de las tasas, que se logró por la sana decisión de concejales radicales, que conocedores del funcionamiento de un municipio, acompañaron con su voto. Mientras que el PRO, como ha venido sucedido en todas sus intervenciones votaron en forma contraria. Lo que es aún peor que se suma la falta de ganas de tratar el presupuesto municipal.

Si no es tratado esa ordenanza fiscal, será la primera vez en la historia de nuestro distrito, que dejarían sin esa herramienta fundamental a un gobierno municipal. Por estas actitudes es que habló de tener una mirada más amplia en cuestiones tan determinantes y no llevarse por las ganas de perjudicar, creyendo que se le hace daño a un gobierno cuando en realidad perjudica a toda la sociedad, ya que somos nosotros los receptores o no de estas decisiones tan extremas.

Otro debate más que importante que se deberá expresar en el 2023 es la renovación de las concesiones de playas. Se vencen en el 2025, si somos serios ya debemos pensar que tipo de concesiones se va a ofrecer, cuales serán las mejoras y tenemos una oportunidad ideal de recuperar el paseo costanero desde el muelle hasta la avenida 9 como lo era hasta el 2005/6.

Temas en agenda hay múltiples, para debatir, proyectar y pensar, para lograrlo es menester que la dirigencia política y los actores sociales interpreten que la sociedad esta esperando señales de madurez política en cuestiones relevantes y salir del egoísmo, de la especulación que tienen muchos de los que hoy ocupan sus bancas que hablan más a través de historias en instagram que en el recinto. Es hora de legislar con responsabilidad pensando en un todo que es la forma de hacer política cuando se ocupan lugares de tomas decisiones.

Llega el 2023 deseo que el camino sea el de pluralismo, de la multivocalidad y del respeto al otro, lo demás es seguir por esta senda que hasta acá ha dado pocos resultados.

“”Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados” A.E.