Cuento corto: amor a distancia. Por Pablo Menéndez

Los amores a distancia en tiempos de la virtualidad están al orden del día, aplicaciones que invitan a conocer nuevas personas y plataformas donde se encuentran amores de la adolescencia, ante esto la distancia también se “metió” en temas del amor.

Guillermo no escapó a un enamoramiento a la distancia. Nada más difícil de poder llevar a cabo que mantener un vínculo a distancia. Aunque, él reflexionó, “muchos están cerca y la distancia es más notoria”.

Esta historia ficcionada es la de un hombre que conoció, casi sin querer, a una mujer a través de las redes. Él vive en un pueblo del interior y ella en una de las ciudades más grandes del país. No se conocían, Carla, ese su nombre, tiene en su proyecto mudarse a ese pueblo, que se llama Santanyi. En ese lugar toma contacto en forma virtual con Guillermo, conocedor de la zona, para asesorarse de que hacer en esa hermosa ciudad.

El contacto fue de poco tiempo sin embargo el interés empezaba a sentirse. Hasta que un día, volvieron a hablar, primero por una app, luego por whatsapp. Se generaba lindas charlas, de la vida de cada uno, de los hijos y de las ocupaciones, sin embargo faltaba el cruce en persona.

La distancia no se lleva bien si no hay contacto directo. Mirarse, reconocerse, tocarse, y esto no ocurría. Los días iban pasando, y el encuentro se postergaba, siempre aparecía alguna circunstancia que derivaba en la no concreción de verse. Hasta que Guillermo dejo de mandar mensajes, viendo que ella, respondía poco y en forma distante. Entendiendo que los tiempos de Carla eran otros. Él, sin necesidad de que ella se lo diga, se dio cuenta que ya todo se esfumaba.

El tiempo transcurrió, Carla, finalmente concretó su proyecto en Santayi. Una mañana soleada, caminando por la orilla del mar, Guillermo la vio, no se acercó, ni siquiera quería saber como le iba su vida. Siguió mirando el mar calmo, con la certeza que los vínculos son como una planta, hay que regarlos todos los días, y no sólo uno, sino los dos.