Panorama político: PASO si o PASO no, esa es la cuestión

*Por Pablo Menéndez.- Hace ya bastante tiempo que esta en las primeras planas de todos los portales y noticieros políticos sobre la suspensión o no del sistema de las PASO (Primarias Abiertas Simultaneas Obligatorias). En el arco político entre distintas fuerzas e inclusive entre las del mismos frentes no tiene claro que hacer con las PASO.

Para suspender o eliminarlas definitivamente, la primera evaluación que se debería hacer si el sistema que suplantó a las internas de los partidos políticos, fue mejor. Desde mi opinión personal, no logró ese objetivo. Dos razones expongo acá: una, las PASO al ser obligatoria exige al ciudadano a participar en decidir cuestiones internas, en el cual la mayoría no tiene pertenencia alguna, así va a esa votación como un adelanto (una virtual primera vuelta), otros hablan de que es solo una gran encuesta para medirse a dos meses de la elección general. Por esta circunstancias es que el nivel de participación fue bajando, llegando en el año 2021 a menos de 68% de votantes, y vaya a saber que pasará el año 2023 con la apatía y la falta de credibilidad que tiene la sociedad al sistema político.

Segunda razón que esgrimo es que las PASO no dio solución a los frentes para ordenarse, es que los que participaban con dos o tres boletas, luego de los resultados, los que no lograron una minoría, al sentirse marginados no se encolumnaban dentro de los mismos espacios, esa famosa frase “el que gana conduce, el que pierde acompaña”, no se reflejaba en los que participaron en forma activa, se puede decir que son más fieles el votante que las de los precandidatos que quedaban afuera de las listas.

Ahora bien, algún sistema de elección interna debe haber, porque lo más sano es la participación y que el votante ponga a cada uno en su lugar. Por eso las internas abiertas son una herramienta más que valida, donde aquellos que deban dirimir candidaturas tengan la chance de ser elegidos en forma democrática y no a través de estructuras que solo buscan solucionar candidaturas en otras escalas, y dejan el problema en los distritos. Las listas únicas son posibles cuando el conceso se logran en los territorios, y no en los escritorios entre 4 ó 5 dirigentes.

Para que un sistema político electoral sea sano, debe tener dos patas principales, una la participación interna de los que adhieren a un partido político, y segundo que los que conducen estos espacios tengan claro que la última palabra siempre la tiene el afiliado o el emisor del voto, lo otro no es la mejor herramienta y tiene ese lado bastante cuestionable de arreglos de listas sin importa las situaciones de cada ciudad o distrito electoral.

PASO si o PASO, es la cuestión a resolver, y uds que opinan.