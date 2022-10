Patricia Bullrich puso primera: prometió Fuerzas Armadas “cuando sea necesario”, una reforma laboral y un plan económico bimonetario

La Presidenta del PRO Nacional, Patricia Bullrich, encabezó el Plenario de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Mar del Plata. Estuvo en el encuentro el referente del distrito de General Alvarado Carlos Sandoval que representa al “bullrichismo”, que desde hace pocos días tiene su bunker en calle 21 y 36.

El Plenario se llevó adelante en el Salón “La Normandina”, donde participaron alrededor de 3000 dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires, con representantes de 135 distritos.

Entre los aspectos salientes de su alocución, Bullrich propuso ir a un sistema “bimonetario” en lo económico, “volver a darles un lugar institucional a las fuerzas armadas” y “llevar adelante una reforma laboral”.

En la apertura del encuentro, Patricia Bullrich luego de agradecer y dar la bienvenida a los asistentes, declaró: “Nuestro camino es el camino inclaudicable del cambio. Si nosotros no vamos por ese camino y lo traicionamos, seremos parte de la Argentina de la decadencia. Pero con coraje, vamos a ser parte de una Argentina de cambio profundo, que se anime a ir contra todos los obstáculos que la Argentina ha ido construyendo año tras año, en esta realidad de un país que llora. Vamos a convertir esas lágrimas en una posibilidad de un país distinto”, comenzó Bullrich y agregó: “Vamos Provincia de Buenos Aires, vamos a terminar de hablar del Conurbano como si fuera algo negativo, para que sea el lugar donde viven las esperanzas de millones de argentinos, vamos a cambiarlo, vamos a transformarlo en un lugar de producción, de trabajo, y no de planes”.

«No todas las cosas son importantes en un gobierno. Vamos a tener que priorizar, y lo primero que vamos a hacer es ordenar la economía. Necesitamos orden, no hay una sociedad que pueda vivir con una economía desquiciada, sin moneda, sin crédito, sin poder pensar en futuro, sin poder pensar que me puedo comprar una casa y pagarla en 30 años, en pensar si mi hijo o mi nieta el día de mañana va a ir a la universidad y voy a poder ayudarlo«, manifestó.

En esa línea, Bullrich afirmó que «vamos por un sistema bimonetario para que los argentinos puedan hacer lo que han hecho; guardar sus pocos pesos en una moneda en la que creen. No nos gusta eso pero es la realidad, hay que partir de la verdad».

El desarrollo del Plenario comenzó el viernes por la noche, con la exposición del intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro; del filósofo, Julio Montero yel pensador, Marcelo Giofre. La jornada de hoy continuó con el Panel sobre Opinión Pública y Humor Social a cargo del analista político Sergio Berenstein, y del decano de la Facultad de Psicología (UBA) Jorge Biglieri.

Una vez finalizado ese panel, fue el turno de los economistas Daniel Artana, Diana Mondino, y Luciano Laspina.

Por último y antes del cierre, Martin Yeza, Jaime Méndez, Manuel Passaglia, Mariano Barroso, fueron los encargados de participar y desarrollar el “Panel Político”. (Fuente prensa Bullrich)