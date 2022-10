Fin de semana largo en Miramar: se presentó la grilla de actividades

La Secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, María Eugenia Bove junto a la Directora de Promoción Turística, Claudia Manso, a la Directora de Deportes, Julieta Lofeudo y a la Directora de Cultura, Mariana Boh, realizaron en el salón del primer piso del edificio Playa Club de la Ciudad de Miramar la presentación de los eventos organizados por la Comuna de Gral. Alvarado y por diferentes instituciones para este próximo fin de semana del 7 al 10 de octubre.

El mencionado evento de presentación fue acompañado por comerciantes, representantes de la Cámara de Comercio de Alvarado, de la Asociación Atlética de Gral. Alvarado (AAGA), de la Asociación de Colectividades de Gral. Alvarado (ACEGA) y de la Asociación de Gral. Alvarado de Surf (AGASurf), entre otros.

Se realizará el “Oktober Surf” en las playas céntricas, ubicadas entre las calles 13 / 15 / 17, el Argentino Junior de Surf abarcará las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, El torneo es organizado por el Municipio de General Alvarado de manera conjunta con la Asociación General Alvarado de Surf (AGASurf).

El horario de inicio será a las 08.00 horas y la competencia se extenderá hasta las 18.00 horas aproximadamente.

Una vez finalizado el encuentro, de acuerdo al ranking, se conocerán los deportistas clasificados para competir por el título Nacional 2022.

El día domingo a las 15:00 hs se presentará Fede Bal donde surfeara y estará compartiendo en sus redes imágenes con los avances del torneo y promoción de las actividades que se desarrollarán en la ciudad durante el fin de semana largo de octubre, también se podrán escuchar Show musicales locales.

Como cierre del “Oktober surf”, se entregarán los premios a los deportistas y para coronar la primera edición de esta fiesta, se presentarán las reconocidas bandas musicales RONDAMON y ELLA ES TAN CARGOSA, en un escenario ubicado en el centro de la ciudad de Miramar (diagonal Fortunato de la Plaza y calle 28).

“Festival de Descuentos”

También se dio a conocer que durante el fin de semana largo, se dispondrá como peatonal el sector de la calle 21 (9 de Julio), entre las calles 28 a avda. 40.Se llevará adelante durante estos días, de 10:00 a 19:00, un “Festival de descuentos” de los comerciantes y emprendedores adheridos de este tramo del paseo céntrico, que incluirán además actividades artísticas, recreativas, propuestas gastronómicas, invitados especiales, y sorpresas para toda la familia.

Esta iniciativa, destinada a potenciar la actividad comercial fue coordinada entre los comerciantes adheridos y el Municipio de General Alvarado, a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes.

EL sábado 8 de octubre a las 18:00 hs. Se presentará el show humorístico de Pablo “Pachu” Peña y Walterio López, en el espacio de calle 21 e/ 34 y 36.

2° Encuentro de Cicloturismo en Miramar

Entre las actividades se proyectó para los días 08, 09 y 10 el 2° encuentro de Cicloturismo, organizado por Gabriela Larios, con el apoyo del Municipio de General Alvarado.

Este evento realizará diversos recorridos dentro del distrito, uniendo Bosque, Mar y Campo en su trayecto.

Encuentro de Escultores

Organizado por el Municipio de Gral. Alvarado, del 5 al 14 de Octubre se realizará la segunda etapa del tercer encuentro de escultores (Fe, Arte y Naturaleza) el mismo se realizará en Avda. 23 entre Avda. 26 calle 28.

Fiesta de las Colectividades 2022 en Miramar

Del 07 al 10 de Octubre, tendrá lugar la “13° Fiesta Gastronómica y Cultura de Colectividades”, en el sector de Av. 26 e/ 21 y 23, de 12:00 a 00:00 hs., con entrada gratuita (no se suspende por lluvia).En este espacio se presentarán stands gastronómicos, shows musicales, danzas típicas, tragos del mundo, cocina en vivo, y desfiles con trajes típicos.

El evento es organizado por ACEGA (Asociación de Colectividades Extranjeras de General Alvarado), y cuenta con el apoyo del Municipio de General Alvarado.

Pintando el Cielo de colores

El domingo 9 a partir de las 14:00 hs se desarrollará la tradicional barrileteada organizada por los amigos del barrilete y auspiciada por el Municipio de Gral. Alvarado. La misma se efectuará en la Avda. Costanera desde calle 29 a 35, con sorteo de premios y golosinas.

Competencia de Atletismo

El domingo 9 de octubre se realizará la competencia Cross Aventura en el Vivero, organizada por AAGA, la misma tendrá la largada a las 9:30 hs, en el Complejo las Dunas que se encuentra en el Vivero Municipal.

Teatro Municipal “Abel Santa Cruz”

“La Noche de la Basura”, el clásico Argentino de Beto Gianola, representado exitosamente por reconocidos artistas de la escena nacional, se presentará este sábado 8 de octubre a las 21:00 hs. en el Teatro Municipal “Abel Santa Cruz”, Av. 9 Nº 1250.