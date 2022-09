Diputados le exigen a Camuzzi que reabra sus oficinas: “No tienen excusa”

En la Cámara de Diputados bonaerense avanza un proyecto que le reclama a Camuzzi que reabra la oficina de La Plata. La empresa afronta una catarata de quejas por cerrar dependencias en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

La empresa Camuzzi Gas Pampeana, que presta el servicio de gas natural en medio centenar de municipios de la provincia de Buenos Aires, afronta una catarata de quejas por la decisión unilateral de cerrar sus oficinas comerciales en diferentes distritos bonaerenses. Hubo fuertes reclamos en La Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría y General Alvarado (Miramar), por citar algunos ejemplos.

En este contexto, la comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de autoría del titular de ese cuerpo, Ariel Archanco, que expresa su “profunda preocupación” por la falta de atención al público de Camuzzi en la capital de la provincia de Buenos Aires, hecho que viola normativas dispuestas por el ENARGAS.

“No puede ser que en una ciudad como La Plata, con gran cantidad de usuarios, Camuzzi no tenga una oficina de atención comercial. Hay trámites específicos o consultas que solo se pueden evacuar de manera presencial. Hay muchos usuarios pasando situaciones complicadas, que están sin medidor y que están solicitando el servicio de gas que no tienen respuesta”, dijo Archanco en diálogo con Diputados Bonaerenses.

En rigor, como ocurrió en otros municipios del interior bonaerense, como Bahía Blanca y General Alvarado, Camuzzi aprovechó la pandemia de Covid para ponerle un candidato a sus oficinas comerciales. En el caso de la capital provincial, la firma cerró definitivamente la dependencia emplazada en las calles 7 entre 57 y 58.

“Esto no es un pedido, es una exigencia. Cammuzzi está obligada a brindar un buen servicio a todos los usuarios de La Plata. Las empresas privatizadas de servicios públicos no tienen ninguna excusa económica para no brindar ese servicio, porque son de los pocos rubros que mantuvieron los ingresos durante la pandemia, tienen que poner una oficina en La Plata, en realidad deberían tener una en zona norte y zona sur”, enfatizó Archanco.

El titular de la comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense antes de avanzar con el proyecto de preocupación cursó sendas misivas a Camuzzi y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para solicitar la reapertura de la oficina comercial de La Plata, pero no obtuvo respuestas. Actualmente, la empresa cuenta con una dependencia en el barrio “El Dique” de Ensenada, a varios kilómetros del centro de la capital provincial.