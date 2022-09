Cuento corto: entre amores idos y presente vacío. Por Pablo Menéndez

Esta historia se inicia en los años cuando el amor para ser algo mágico, que con solo sentir ese cosquilleo uno cree que camina por sobre el aire. Es en ese tiempo donde la risa, el llanto, el corazón late a mil, y aún más cuando ves llegar esa figura que te desvela.

Sin embargo, también son el momento de que los que opinan que esos amores son sentimientos de un enamoramiento repentino que se irá tan rápido como su llegada. Profesan que el sentimiento más amplio del amor vendrá con la entrada a la adultez.

Pero que pasa que no es tan cómo te lo contaron, que cuando volves la vista atrás, sentís que eso fue amor, que las palpitaciones de ese entonces, son un recuerdo que nunca se va, que esa ebullición no la volviste a encontrar.

El amor no tiene edad, es una verdad de Perogrullo, y entonces porque nos empecinamos a creer que el primer amor, no es tan así. Porque nos volvemos vulnerables a que hay que vivir más para saberlo, si cuando lo sabes ya es tarde. No siempre, el primer amor es el comienzo de muchos, no es cierto, a veces no es más que ese solo.

El tiempo es el mejor remedio para todo lo que concierne al amor. El olvido es la caja mágica que buscamos intensamente y cuando la encontramos, guardamos todo lo que uno vivió. Hasta que, volvemos a darnos una nueva oportunidad. A veces lo más difícil no es dejar ir, sino a empezar de nuevo, con esa lucha desigual entre pasado idealizado, amores idos y este presente que espera que alguna vez, solo una vez más, esa sensación olvidada, nos atraviese como un rayo para sentir que seguimos vivos.